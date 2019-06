¿Cuándo salimos de esto?

“No hacemos las cosas porque son difíciles; son difíciles porque no nos atrevemos” Lucio Anneo Séneca (4 a.C.–65 d.C.) Filósofo, político, orador y escritor romano.

La gente se nos acerca – nos ven como una tabla de salvación – y pregunta: ¿Cuándo salimos de esto? Y como no tenemos conocimientos esotéricos y menos de adivino, nos vemos obligados a responder atendiendo a la realidad “cuando nos unamos en una rebelión popular saldremos de esto”. No es la gentil y amable respuesta que quisiéramos dar, pero es qué, para salir de este mar de calamidades, que nos agobia a todos por igual, no hay otra forma de responder. Nos rebelamos o nos entregamos. He allí el dilema.

Pareciera que tenemos una falla de origen. Esperamos un mesías al cual seguir y que nos ofrezca llevar a la tierra prometida. Y cuando aparece ¡albricias!, la esperanza nos invade a niveles siderales. Los resultados no llegan en el tiempo que aspiramos, empieza a bajar la expectación, pisamos tierra y vuelve a cundir la desesperanza. Echamos toda la culpa de no haber logrado el objetivo a ese Mesías y descargamos toda esa furia contra él y todo lo que representa. Es un ritornelo. No volvemos a morder la cola.

Lo digo y repito. Hay que ejercer ciudadanía. No esperemos que otro nos venga a salvar – los cubanos tienen 60 años en esa espera – y prometer llevar a la tierra prometida. Es la acción ciudadana, reclamando nuestros derechos, protestando y con acciones de calle contundentes como podemos obligar a que, nuestra “gloriosa” FANB, entienda de una vez por todas, que no puede continuar al lado del usurpador y se coloque, como es el mandato constitucional, junto al pueblo, para que, con árbitro imparcial, se garantice un proceso electoral limpio, transparente y los ciudadanos podamos decidir nuestro destino. El poder reside intransferiblemente en el pueblo. Es un derecho. Exijámoslo.

¿Cuándo salimos de esto? La pregunta de un ciudadano a otro luce odiosa. Los correcto debe ser vamos todos unidos, en un solo haz de voluntades a provocar una rebelión popular que estremezca todos los cimientos del alma popular y al usurpador no le quede otra opción que abandonar y cesar la usurpación. Es con la acción de todos los ciudadanos como se solucionará esto. Mi recomendación es, y para eso trabajamos todos los días, no pregunten más cuando salimos de esto. Vamos todos unidos a luchar para salir de esto. Es la hora de la acción ciudadana.

No continúenos buscando chivos expiatorios para echar la culpa de nuestra desgracia. O luchamos o nos entregamos. Ese es el dilema. Y, sin un ápice de dudas, tenemos que atrevernos. Es la única opción.

