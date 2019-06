Jorge Rodríguez: Pretendían tomar La Carlota, sacar del Sebin a Raúl Baduel y proclamarlo presidente

Elías Rivas / 26 jun 2019.- El designado Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, indicó este miércoles que desde la oposición planeaban entre el 23 y 24 de junio tomar la base militar La Carlota, sacar al general Raúl Baduel de la sede del Sebin, llevarlo hasta las instalaciones de VTV y allí proclamarlo presidente. De igual manera aseguró que desde República Dominicana, el general retirado Eduardo José Báez Torrealba, alias “Mariscal”, llamaba a asesinar a Nicolás Maduro, Cilia Flores y a Diosdado Cabello.

Así lo explicó ante las cámaras de VTV.

“Cada vez que viene un golpe de Estado, (Iván Duque y Sebastián Piñera) los alientan, invierten dinero en él, pero no cambian la muletilla ‘los días de Maduro están contados’ (…) Para finales de mayo principios de junio volvieron con la cantaleta: ‘Los días de Maduro están contados’, por eso es fácil preguntarse, qué era lo que estaban planeando en estos días de junio, por qué Duque dice el 24 de junio que la salida debe darse por la ruptura de la Fuerza Armada Nacional, ¿Es un adivinador? No. Es un promotor. Un financista. Lo que no sabe Duque, lo que no sabe Bolton, lo que no sabe Piñera, es que hay dos elementos que han permitido la fortaleza de la revolución bolivariana: los anticuerpos contra los golpes y en segundo lugar la inteligencia, no solo de los organismos de seguridad, sino la que hace cada oficial que señala lo que está ocurriendo en tiempo real”, expuso Rodríguez.

Acto seguido presentó lo que él llamo “hampograma” de supuestos golpes militares que debían ser perpetrados entre el 23 y 24 de junio.

“Lo que no sabe Duque, Piñera y Guaidó, es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia desde hace 14 meses a cada uno de esos elementos involucrados en conspiración bombardeo, estuvimos en todas las reuniones para planificar los golpes de estado y en todas las videoconferencias con alias mariscal, Eduardo José Báez Torrealba, quien desde República Dominicana manda a matar al presidente Nicolás Maduro, a la primera combatiente Cilia Flores, al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, promover bombardeos en La Carlota, ahora, yo pregunto, ¿para esto consultaron a todos los opositores que viven en El Cafetal si quieren que caiga una bomba sobre su casa o edificio?”, agregó.

Jorge Rodríguez acusó al general retirado Eduardo José Báez Torrealba, a quien llamó alias Mariscal, de ser el cabecilla de la operación, en enlace con Antonio Rivero, a quien llamó “jalab….” y “lamesuela”, y con Ramón Antonio Saavedra.

“Lamentablemente este señor (Ramón Antonio Saavedra) reclutó a su joven sobrino, Carlos Eduardo Saavedra, alias Tito, y le destruye su vida militar, y lo recluta para realizar las actividades de asalto al parque de armas Batallón Bolívar, la toma de la base militar La Carlota, sacar del Sebin a Raúl Baduel, llevarlo hasta La Carlota, luego hasta VTV y TVEs y desde ahí proclamarlo presidente de Venezuela, segundo proclamado en menos de 6 meses, ¿le habrán preguntado a Guaidó?”, comentó.

Rodríguez mostró un video con el testimonio de un ciudadano vestido de militar, a quien identificó como Carlos Eduardo Saavedra, confirmando su explicación.

Durante la transmisión el titular de la cartera de Comunicación de Maduro expuso varios videos relacionados a los supuestos golpes de Estado que menciona y al presunto asesinato de Nicolás Maduro, en el que involucra a expolicías metropolitano, a Cliver Alcalá Cordones y al hijo de Raúl Baduel, Josnar Baduel Oyoque.

Asimismo aseguró que el equipo de Guaidó pagó 14 millones de dólares a Manuel Ricardo Cristopher Figuera, el exjefe de los Servicios de Inteligencia de Venezuela (Sebin), para que permitiera la liberación de Leopoldo López e Iván Simonovis y, supuestamente, para que dejaran detenido a Raúl Isaías Baduel.

“No es nada de indulto. Pagaron unos dólares a funcionarios del Sebin y te sacaron, también pagaron para dejar preso, bien preso a Raúl Baduel. Guácala, asco, entre ellos mismos se buscan las tripas, pagaron para sacar a López y Simonovis y pagaron para dejar a Baduel en la cárcel”.

Rodríguez preguntó: “Hasta cuándo baños de sangre, basta ya de proteger asesinos y terroristas, hasta cuándo Iván Duque, hasta cuándo Sebastián Piñera, John Bolton, dejen tranquilo a la patria de Bolívar, no nos metemos con nadie, pero no vamos a permitir que violen el sagrado territorio de la patria”, concluyó.

