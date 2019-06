Tercera carta a NIcolás Maduro y Juan Guaidó

Compatriotas venezolanos:

1. Según noticia en Noticiero Digital de este 24 de junio “Juan Guaidó… y su esposa, Fabiana Rosales, denunciaron amenazas del régimen de Nicolás Maduro que le impidieron a ella salir del país… Guaidó acusó a las autoridades de Maduro de ‘haber secuestrado’ a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Roberto Marrero, jefe de su despacho, y de allanar los derechos de otros veintidós legisladores…”

2. En artículos de prensa de estos días no se desprende que hay condiciones para un diálogo entre ustedes dos ni conocimiento de lo que hay debajo de la mesa.

3. Tenemos noticia de que otro gigantesco avión ruso aterrizó en Venezuela y de que el almirante jefe del Comando Sur de USA envio carta a los militares venezolanos diciendo que “no todos son malos… ”

4. La noticia sobre los eventos de militares rusos y de militares de USA antes mencionados no son efluvios de la fragancia diplomática y no son inodoros, incoloros ni insípidos porque la acción militar sólo puede ser sulfúrica.

5. Les doy mi agradecimiento por no haberme rechazado las dos cartas anteriores (aunque no me consta que las leyeron) porque me han dado chance para enviarles esta con mi juramento de que es la última, que sólo la anima la venezolanidad que no puede permitir que en momento alguno parezca que “la planta insolente del extranjero profana el suelo sagrado de la patria” como lo expresó un civil.

6. Ustedes dos, por civiles, están ejerciendo el poder civil bajo el cual funciona constitucionalmente el estamento militar.

7. Ustedes dos están a punto de redimirse si nos revelan que lo que hay debajo de la mesa es la venezolanidad guiandolos en el diálogo que ustedes van a realizar por Venezuela.

vaya al foro

Etiquetas: Jesus Contreras