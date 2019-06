Iván Simonovis: No vamos a crear expectativas sobre cosas imposibles

Elías Rivas / 26 jun 2019.- El excomisario y ex preso político, Iván Simonovis, ha pedido paciencia a los venezolanos, durante una rueda de prensa ofrecida desde Washington, entendiendo que tanto él como los venezolanos desean que la crisis política se solucione lo más pronto posible.

“Esto no es fácil, doblegar una dictadura que tiene más de 20 años en el poder no es sencillo. Sabemos que hay mucha desesperación, entendemos que la gente quiere que esto culmine mañana mismo, yo también lo quiero, toda mi familia tuvo que huir del país, pero tampoco vamos a crear expectativas sobre cosas que no son posibles, en la medida que estudiemos minuciosamente el caso, en la medida que se haga responsablemente, iremos hacia el camino de la libertad”, expresó Simonovis.

El excomisario indicó que su estadía en Estados Unidos obedece a una comprometida agente con el Congreso de este país, así como con el Departamento de Estado para suministrar información sobre actividades criminales dentro de la administración de Maduro.

“Es información sobre actividades criminales que mantiene el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en cuanto a grupos terroristas, Hezbolah, ELN, guerrilla. Esta gente ya está dentro de las organizaciones de investigación y vengo a suministrar información a las agencias de Estados Unidos”, comentó.

La prensa consultó a Simonovis sobre los hechos del 30 de abril cuando de manera repentina Leopoldo López caminó por las calles de Caracas y se hablaba de una posible sublevación militar.

“Las declaraciones de Manuel Cristopher (ex director del Sebin) señalan que él había sido quien apresuró la operación que estaba pautada para el primero de mayo. Igual se tiene conocimiento que en esa operación estaban involucrados altos personeros del régimen, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del TSJ, todos sabían que Maduro debía abandonar el cargo para que Guaidó asumiera el poder. No me atrevo a decir las razones, pero esa noche hubo un cambio y decidieron no acatar lo acordado y firmado”, explicó.

Recalcó que no mantiene contacto con el ex director del Sebin que desconoce su agenda de actividades.

“Yo no estoy en contacto con él, mi agenda es con el gobierno americano, tengo reuniones con el Departamento de Estado, no tenga nada en agenda con él ni se dónde está ni bajo la protección de quién”, afirmó.

En cuanto a la reunión con el Departamento de Estado, Simonovis precisó que podría ser esta misma tarde con Elliot Abrams, presente.

Lea también: Álvaro Uribe, desde Madrid: A España le hace falta determinación frente a Venezuela

vaya al foro

Etiquetas: crisis venezolana | Ivan Simonovis | presos políticos | Venezuela