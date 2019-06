HRW: No recibimos ni un centavo de Usaid

El dictador Maduro miente, como es habitual:

1. En Venezuela sus fuerzas de seguridad torturan brutalmente;

2. @hrw_espanol no recibe ni un centavo de USAID ni del gobierno de EEUU ni de ningún otro;

3. No, no nos estamos “secando”. pic.twitter.com/gtwOGNczMK

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 3 de junio de 2019