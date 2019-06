Henry Arias: Sindicalistas del Psuv y la FBT acabaron con CVG-Alcasa

Nayrobis Rodríguez/ Foto: El Cooperante/3 jun 2019.- Henry Arias, representante sindical de la empresa básica CVG-Alcasa en el estado Bolívar, alertó sobre suspensiones y despidos masivos a los trabajadores de la empresa. Dijo que se trata de una estrategia de sindicalistas del Psuv y la FBT, quienes “tomaron la gerencia y acabaron con la empresa”.

Durante una protesta frente a los portones de CVG-Alcasa, Arias informó que la empresa inició suspensión de trabajadores, a quienes no les permiten ingresas a la empresa. Dijo que los representantes sindicales afectos al oficialismo elaboraron una lista de unos trescientos empleados a quienes sí se les permite la entrada a sus puestos de trabajo.

“Los dirigentes sindicales del Psuv y la FBT asaltaron todas las gerencias y acabaron con la empresa acabaron con esta planta, la cerraron. Eliminaron el sistema de transporte de Upata, El Pao, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, y ahora están suspendiendo a los trabajadores que no llegan a la planta. Esto no es más que despido, son suspendidos porque no llegan a tiempo a la planta (…) Esto es una humillación al trabajador”, dijo.

Durante una transmisión del canal VPI TV, el gremialista alertó a todos los dirigentes sindicales de las empresas básicas. “CVG-Alcasa siempre ha sido el epicentro de las políticas del Gobierno a aplicar en el resto de las empresas. Viene una ola de despidos y estoy alertando a todo el mundo”, destacó.

Etiquetas: Bolívar | CVG Alcasa | despidos | empresas básicas | suspensiones