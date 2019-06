Guaidó: Ya no hay tiempo de diagnóstico, ahora hay tiempo de acción

ND / 26 jun 2019 – El presidente encargado por la AN, Juan Guaidó, sostuvo este miércoles que para mejorar la crisis económica del país se debe trabajar de la mano de una empresa privada fuerte, esto lo dijo durante el congreso anual de Conindustria.

“Déjennos vivir, déjennos recuperar nuestra normalidad, es lo que clama hoy Venezuela, y tomo este reconocimiento como una responsabilidad adicional, como un deber que tenemos con nuestro país, lo tenemos muy claro lo que debemos hacer”, afirmó Guaidó a TVVenezuela Noticias.

El líder opositor agregó que “como ustedes bien saben, no va a haber desarrollo en el país sin una empresa privada fuerte, no va a haber el desarrollo de una nación, de una república sin una industria responsable, y creo que ese es el reto entonces que tenemos en los próximos días. Ya no hay tiempo de diagnóstico, ya no hay tiempo de caracterización, ahora hay tiempo de acción, hay tiempo de ejecución, de recuperación, de sanar heridas de un país que ha visto como violan sus derechos humano, como persiguen”.

“No podemos tener profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Hoy más que nunca queda claro que la construcción del tejido social, del soportar claramente el desarrollo, la amplitud de un país en los últimos seis años se ha contraído 60% su PIB, producto interno bruto, solamente comparado con países que han estado en guerra, solamente comparado con países que han sido destruidos totalmente, y en ese contexto hoy está Conindustria”, expresó.

Guaidó piensa que “debemos decirlo con responsabilidad, los venezolanos somos sobrevivientes de una tragedia, que por acción u omisión, caímos, y digo que acción u omisión porque todos tenemos un rol en sociedad, todos tenemos un rol en el crecimiento, desarrollo del país. El país que tuvimos nos trajo al hoy y al ahora, la pregunta ahora es, cuál va a ser el país que vamos a construir juntos, que vamos a construir como sociedad, que vamos a construir como industriales, comerciales, emprendedores, miembros responsables en una sociedad, empleadores, creo que es el reto que tenemos en el próximo, no diría año, sino trimestre, semestre”.

