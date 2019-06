Guaidó: No está planteada ni acordada ninguna reunión con el oficialismo

ND / 7 jun 2019 – El presidente interino por la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, encabezó el acto de presentación del Plan País desde el estado Carabobo, donde confirmó que hasta ahora “no está planteada ninguna reunión con el oficialismo”.

“Todos somos necesarios en ese proceso para poder ejecutar ese Plan País, para poder rescatar esa Venezuela, no solo que tuvimos, sino que vamos a tener. Estamos trabajando desde Caracas y las regiones para ejecutar ese sueño de ver reconstruida a Venezuela, y que nuestras familias regresen. Estamos en las horas más oscuras de la república”, afirmó Guaidó desde el Hotel Ucaima en el estado Carabobo, donde realizó la presentación del Plan País.

El líder opositor aseguró que “hoy Venezuela está unida en torno a una causa justa y noble que es la libertad y la democracia. Claro que hemos tenido diferencias y dificultades en el pasado, pero durante años hemos construido, primero la unidad electoral, tan sólida, tan fuerte que logramos vencer a la dictadura incluso en 2015, dándole dos terceras partes del Parlamento al cambio, a la alternativa, eso no llegó de gratis, eso fue un trabajo laborad construyendo mayoría”.

“Hoy la comunidad internacional nos reconoce porque somos mayoría, porque lo demostramos electoralmente, porque no nos prestamos al chantaje en el 2018, y nos negamos a cooperar en una farsa. Sabemos que nos enfrentamos a una dictadura. Vemos como han perseguido a nuestros diputados, es evidente que hay que tener claro a quienes nos enfrentamos”, sostuvo.

En relación al cambio de nombre del estado Vargas a estado La Guaira, Guaidó aseveró que “los que usurpan pretenden cambiarle el nombre a mi estado natal, porque es lo único que pueden cambiar y han podido cambiar en 20 años. Sigue siendo el Avila. Va a seguir siendo estado Vargas, sin duda alguna”.

“Si vamos a una reunión, será para ir de en busca del cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pero hoy no está planteado porque si no se aproxima a eso, no sirve. Hoy no está planteada ni acordada ninguna reunión que no aproxime a los objetivos de Venezuela. Maduro ya no tiene aliados ni socios, sólo gente que le debe dinero y protege sus intereses”, expresó.

