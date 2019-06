Guaidó: Ni menos ceros ni nuevos billetes, la solución es el cese de la usurpación

ND / 12 jun 2019 – El presidente encargado por la AN, Juan Guaidó, aseguró este miércoles que “el régimen” es incapaz de controlar la moneda en curso legal del país y por eso crea nuevos billetes.



“El régimen es incapaz de controlar la moneda de curso legal: en la frontera, se usa el peso colombiano; en la región central, el dólar o el euro; y en el sur, el oro. El dictador ha demostrado que no gobierna y exhibe su total desconexión de la realidad”, posteó Guaidó en su cuenta Twitter.

En otro tuit el líder opositor manifestó que “le quitaron ocho ceros al Bolívar, y ya no es fuerte ni soberano. Se inventaron una guerra económica, y la perdieron. En menos de 1 año agregan billetes al nuevo cono monetario. Ni menos ceros ni nuevos billetes, la solución es el cese de la usurpación”.

Por su parte, el dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, aseveró que “nuevos billetes que no valen nada. Que no sirven para comprar nada porque no tienen ningún valor. Esa es la evidencia del fracaso económico de estos usurpadores. EL PUEBLO LO QUE QUIERE ES QUE DESAPAREZCA LA HIPERINFLACIÓN Y EL FIN DE LA USURPACIÓN”.

Mientras que Henrique Capriles Radonski tuitió que “Ni un año pasó del show donde presentaron el nuevo cono monetario y hoy salen con nuevos billetes! Ya ni se acuerdan de las monedas y multiplicaron por 100 el antiguo billete de más alta denominación. ¡Siguen destruyendo el valor de nuestra moneda y sin dar la cara!”.

“Estos nuevos billetes no son para facilitarle al ciudadano el pago en efectivo, Es para la mafias que están en el poder y que están negociando. No es lo mismo una maleta con billetes de 500 Bs. que una con Billetes de 50.000 Bs”, tuitió el dirigente de Vente Venezuela, Francisco Titi Mora.

Le quitaron ocho ceros al Bolívar, y ya no es fuerte ni soberano. Se inventaron una guerra económica, y la perdieron. En menos de 1 año agregan billetes al nuevo cono monetario. Ni menos ceros ni nuevos billetes, la solución es el cese de la usurpación. pic.twitter.com/aLWIWtQkKh — Juan Guaidó (@jguaido) 12 de junio de 2019

Nuevos billetes que no valen nada. Que no sirven para comprar nada por que no tienen ningún valor. Esa es la evidencia del fracaso económico de estos usurpadores. EL PUEBLO LO QUE QUIERE ES QUE DESAPAREZCA LA HIPERINFLACIÓN Y EL FIN DE LA USURPACIÓN — Andres Velasquez (@AndresVelasqz) 12 de junio de 2019

#12Jun Ni un año pasó del show donde presentaron el nuevo cono monetario y hoy salen con nuevos billetes! Ya ni se acuerdan de las monedas y multiplicaron por 100 el antiguo billete de más alta denominación. ¡Siguen destruyendo el valor de nuestra moneda y sin dar la cara! pic.twitter.com/J8ALYjIJRk — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 12 de junio de 2019

Estos nuevos billetes no son para facilitarle al ciudadano el pago en efectivo, Es para la mafias que están en el poder y que estan negociando. No es lo mismo una maleta con billetes de 500 Bs. que una con Billetes de 50.000 Bs. pic.twitter.com/yR1pv49D5T — Francisco Titi Mora (@moratiti) 12 de junio de 2019

