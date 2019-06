Guaidó: Maduro no puede seguir contando con el Ejército para mantenerse en el poder

Jesús A. Herrera S. / 25 jun 2019.- Para el presidente de la AN, Juan Guaidó, el gobierno de Nicolás Maduro no puede seguir contando con el Ejército de Venezuela para mantenerse y que es por eso que están “vigilados y perseguidos” por personal militar extranjero.



En un comunicado emitido por el Despacho de la Presidencia Encargada que reconoce no menos de 54 países, Guaidó enfatiza que el afán de Maduro es “destruir el Ejército profesional” para “sustituirlo por políticos en armas que no defiendan a la República, si no a un proyecto personal”.

Aseguró que el gobierno socialista “teme profundamente” a las tropas que se organizan en el marco de la denominada Operación Libertad. “Tanto así, que ni se atreven a participar en ningún desfile militar, ni salir de sus cuatro paredes, y han delegado su seguridad en militares extranjeros”, agrega, en referencia al desfile militar del 24 de junio que no fue llevado a cabo este año.

“Para nadie es un secreto que el régimen usurpador asumió, como parte fundamental de su proyecto, la destrucción de la institución militar”, subraya Guaidó en la misiva que fue publicada en conmemoración de la Batalla de Carabobo y el Día Nacional del Ejército.

“Ellos saben, y por eso temen, que no sólo perdieron el respaldo del pueblo y de la comunidad internacional, si no que la otrora institución militar con la que contaban, está profundamente impregnada de un sentimiento libertario que inició con Sargentos y ya cuenta con Generales y Mayores Generales”, señala el comunicado.

En ese sentido, explicó que existen hombres y mujeres que “pese a las amenazas y riesgos personales”, asumieron la “tarea de actuar como los verdaderos herederos de Bolívar para impedir la destrucción la República y por ende, la institución militar”.

“Muchos de ellos han sido perseguidos, y se encuentran en las cárceles, exilio o clandestinidad y elevo la voz por todo militar y familiares que han sufrido persecución la dictadura. Y en esta ocasión, debo hacerlo especialmente por el general de brigada Miguel Sisco Mora, los coroneles Francisco Torres Escalona y Miguel Alberto Castillo, el capitán de corbeta Rafael Acosta y el teniente coronel Pedro Caraballo Lira quien, junto a los comisarios Miguel Ibarreto y José Valladares del Cicpc, fueron secuestrados por los cuerpos de la dictadura, violando todo principio fundamental de Justicia y Derechos Humanos a solo horas de haber culminado la visita de la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet”, denuncia también el presidente encargado.

No obstante, invitó a todos los que no han sido apresados y que “no están dispuestos a permanecer inertes frente a la destrucción de la República y la institución militar” a que “continúen el trabajo, continúen la organización, profundicen preparativos y sigan sumando militares valientes a las filas de los herederos de Bolívar que forman parte de la Operación Libertad”.

“No están solos, los respalda el pueblo y la comunidad internacional. Los respaldan las instituciones democráticas y sus familias. Los respalda Dios y la Constitución Nacional. Cuenten conmigo, como Presidente legítimo y como Comandante en Jefe, para poner a disposición de la causa libertaria todas las herramientas disponibles, nacionales e internacionales, para lograr el rescate de la República y la Institución Militar, que solo se logrará tras el cese de la usurpación, la conformación de un Gobierno de transición y la realización de elecciones libres”, finaliza su comunicado.

Comunicado Oficial Por Conmemorarse La Batalla De Carabobo y El Día Nacional Del Ejército. #25Jun pic.twitter.com/sA4rmdOLDK — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 25 de junio de 2019

Lea más: Colectivo arremetió contra seguridad de diputados y prensa tras sesión de la AN

vaya al foro

Etiquetas: Ejército | Juan Guaidó | Maduro | Venezuela