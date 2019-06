Guaidó insiste: Para que haya “elecciones libres” Maduro debe salir de Miraflores

ND / 10 jun 2019.- El presidente de la AN, Juan Guaidó, señaló hoy que hay un “consenso mundial” sobre unas “elecciones libres” en Venezuela, al tiempo de reiterar que para celebrar estos comicios, Nicolás Maduro no puede seguir en Miraflores.



“Lo que más se aproxima y que hay consenso mundial son unas elecciones libres, que es parte de nuestra ruta (…) pero para que hayan unas elecciones realmente libres, Maduro no puede estar en Miraflores, debe haber un periodo de reinstitución”, dijo Guaidó.

En ese sentido, destacó que las transiciones “no se decretan” sino que se “construyen”, según dijo, “como lo hemos hecho en Venezuela”.

Insistió en que Maduro mantiene una “dictadura”, pero que en los cinco meses transcurridos desde que asumió la presidencia encargada de la República, en base a artículos consagrados en la Constitución, “nunca antes hemos reunidos los elementos necesarios para lograr la transición como ahora”

En tanto, refirió que las mediaciones en Oslo, Noruega, son “una opción más”, al afirmar que “no podemos apostar a un elemento cuando nos enfrentamos a una dictadura, a un totalitarismo; todos sabemos que ellos de buena fe no van decir ‘nosotros destruimos al país’”.

“El error esta en ver Oslo, o el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima o la calle como actos separados, ya sabemos los venezolanos que no hay una única herramienta para vencer una dictadura y debemos ejercerlas todas”, apuntó Guaidó.

