Gilber Caro: No hubo maltratos físicos, pero sí psicológicos

ND / 18 jun 2019 – El diputado a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, quien fue liberado la noche de este lunes, detalló que recibió maltratos psicológicos cuando estuvo detenido en una celda del Helicoide.

“Cuando me detuvieron, me cargaron, pero no me tocaron. Hubo un maltrato psicológico, pero físico no. Yo no vi a mi hija ni a mi familia. Hay un maltrato psicológico”, señaló Caro a TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “yo estuve en una celda con tres personas al principio y tenía un baño, después estuve 11 días en una celda solo y sin baño, de un metro por dos metros, ahí estuve 11 días esposado, no me quitaron las esposas en ningún momento, comí esposado, me bañé esposado, lavé la ropa también esposado, porque tenía que lavar mis cosas con unos tobitos de agua, hacer mis necesidades esposado, y allí luego me llevaron a otro lugar donde estuve casi los 30 días siguientes, todo el tiempo en el Helicoide”.

En una entrevista con César Miguel Rondón, Caro aseveró que incluso no se le permitía hablar con su abogado defensor, y aseguró que seguirá en la calle respaldando la gestión del presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó.

