De vez en cuando y a riesgo de ser repetitivo es importantísimo en cualquier escenario, sea conversando en familia, departiendo con amigos, al empleado de la farmacia, describir a cada momento y en cada lugar y si se puede con detalles lo destructivo y pernicioso que es el comunismo.

Los venezolanos lo vivimos, somos protagonistas y debemos ser reporteros fidedignos de las terribles y cruentas situaciones que nos ha tocado vivir. Debemos garantizar que no suceda en ninguna otra parte del mundo, ya que es la degradación máxima del ser humano y más aún cuando esta “doctrina” viene acompañada de narcotráfico y terrorismo: es letal.

Les invito de nuevo a sumarse a esta cruzada anticomunista y a aportar las denuncias que documenten cada atropello, vejación de Derechos Humanos y sus consecuencias, será una información que permitirá alertar al mundo sobre una triste realidad, una verdad que por su contundencia ayudará a otros pueblos al menos a temerle y en el mejor de los casos, a evitarlo.

Sabemos que entre sus muchas miserias en el comunismo prevalece la hipocresía, la falsedad, comenzando por sus jerarcas quienes se hacen del poder pregonando igualdad y al obtener el control del estado y sus riquezas se llenan de lujos y a la plebe las migajas para mantenerlos sometidos.

Para ilustrarlos y recordarles lo que hoy se vive en Venezuela invito especialmente a los militares venezolanos y a los integrantes de todos los cuerpos de seguridad del destruido Estado venezolano a que se documenten, a que no sigan siendo tontos útiles del verdugo de sus hermanos, de sus familias quienes también padecen las “bondades” del comunismo. Ustedes son quienes tienen las armas del Estado y son los únicos por ahora los que pudieran liberar a la patria del holocausto dirigido por una banda de crueles criminales que nunca han tenido ningún tipo de sensibilidad para con su pueblo.

Por si acaso no tienen claro que su tarea es defender al pueblo, si han perdido el contacto directo con la gente de su vecindario, les tocaré algunas de las tantas razones que les pudiera poner a pensar, ponerse la mano en el pecho y decidir cuál es la verdad verdadera.

Según los preceptos de la Organización de las Naciones Unidas, “los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna”.

No pueden negar ustedes, pueblo uniformado, que ese principio de los derechos humanos es violado en nuestro país diariamente, segundo a segundo. No es casualidad que por primera vez en la historia va a nuestro país un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet, estuvo en Caracas el pasado miércoles 19 hasta el viernes 21 de junio de 2019 para evaluar las condiciones del país, que atraviesa una emergencia humanitaria compleja y aunque como era de esperar su visita poco servirá para liberarnos, al menos palpó de cerca algunas pocas verdades.

Para ayudarles a reconocer los aberrantes delitos que sus jefes cubanos- si ustedes se dejan comandar por cubanos y eso es traición a la patria- les obligan a hacer, enumeraré las causas desde mi punto de vista para justificar un acto de patriotismo y liberación.

1- Tenemos médicos presos por reclamar el derecho de la salud de sus pacientes, ustedes mismos los han detenido. ¿Estaban atacando a alguien, tenían armas en la protesta?

2- Es increíble que el 50 % de los hogares entrevistados por Cáritas en noviembre han incurrido de alguna forma de privación alimentaria, esto significa que no comen tres veces al día.

3- Imagino que han ido a algún centro asistencial en los últimos tiempos y han visto los hospitales destrozados, en estado de guerra, sin rayos X, sin tomógrafos, sin resonador magnético, no respetan ni a los muertos pues guardan en una cava de morgue a 4 y 5 cadáveres. El paciente debe proveerse medicinas, exámenes, quimioterapia, incluso insumos básicos como guantes, gasa y otros materiales descartables. También deben llevar la comida de su casa y sin agua, deben comprar agua potable y agua para limpiar los baños.

4- Uno de cada tres niños venezolano o sea alrededor de 3,2 millones de niños, necesitan asistencia humanitaria, según la Unicef y vale destacar que es la institución de la ONU para evaluar y ayudar a la infancia.

5- Según la encuesta nacional de hospitales casi 2.000 personas han muerto por causas atribuibles a la falta de insumos médicos en los centros hospitalarios entre noviembre del 2018 y febrero del 2019 (tres meses)

6- La peor crisis educativa de toda la historia, ya no hay alumnos, maestros ni profesores, es la peor deserción de toda su historia, o sea, más del 70 % de ausentismo escolar, según ocho ONG en un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Acaso sus hijos no sufren de este abandono gubernamental? Los muchachos deben llevar hasta el papel con el que les harán su boleta de evaluación y ni hablar de la falta de agua y por tanto insalubridad extrema en los planteles. Los maestros no tienen como llegar a dar clases, sea por falta de dinero, de transporte o de gasolina.

7- El desastre ecológico más grande del planeta sucede en nuestro país, ustedes soldados están supuestos a proteger la integridad de nuestro territorio, y en los estados Bolívar y Amazonas en el arco minero, se perpetra día a día el robo más grande de toda la historia de nuestros preciosos minerales (Oro, Coltán, Torio, Uranio, Bauxita)

8-Una de las más grandes y desgarradoras violaciones a nuestro futuro: Casi 120.000 niños, niñas y adolescente migraron a Colombia entre abril y junio del 2018, según el registro administrativo de migrantes Venezolanos de ese país. 42.7 % son bebés de 0 a 5 años que viajan con sus familiares.

9- El servicio de agua y electricidad colapsó en todo el país por falta de mantenimiento durante 20 años de desidia y siguen poniendo a ineptos al frente de las instituciones. Achacan el colapso a sabotajes y ustedes son los que “custodian” las instalaciones.

10 – El último boletín epidemiológico publicado por el ministro de salud del año 2016, 800 mujeres murieron durante y después del parto y se comenta que en el 2018 pasan de 2000 en todo el país, todo esto causado por fallas de alimentación, control prenatal, escasez de medicinas y desidia asistencial.

11- Han cerrado más de 60 medios impresos, cientos de emisoras, una evasión informativa que provoca una terrible desinformación. Si tratas de navegar por Internet como un ciudadano normal para ver si puede tener acceso a uno de los tantos portales, están bloqueados. Los venezolanos de mi época nos acostumbramos procurar en los quioscos un medio impreso, eso no existe. Todo lo desapareció la revolución. La desinformación y bloqueo informativo a la que está sometida la población.

12- Las cárceles Venezolanas, donde ustedes también son custodios y mejores testigos no son centros de reeducación, la revolución las convirtió en universidades con posgrado de la perversión y en el primer trimestre del 2019 han muerto más de 50 reclusos por enfermedades, insalubridad y riñas.

13- Los derechos a ejercer la ciudadanía, la cotidianidad están eliminados. Vemos lo patético que es movilizarse en nuestro país, la gente aglomerada en las paradas por falta de transporte; gente en cola, montándose en camiones/jaula expuestos a ser atropellados, inclusive riesgo de morir al bajar de esas perreras. La alimentación es otro reto diario, persiguiendo productos regulados para rendir el ingreso y revueltas en la calle de gente ociosa, sin empleo ni esperanzas de conseguir uno, se reportaron 5735 protestas en el último año para exigir los derechos laborales, reportó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

14- Son públicas, notorias y comunicacionales las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) grupo creado para ajusticiamientos de disidentes o sicarios que estorban al capo. Provea ha registrado entre enero y abril de este año más de 300 personas asesinadas sin contar con los asesinatos selectivos ordenados por el cobarde criminal Diosdado Cabello a través de los grupos del SEBIN bajo su control. Ustedes están bajo las órdenes de un narcotraficante, ladrón y traidor a la patria.

15- Más de 50 países democráticos del mundo desconocieron las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018 lo que convierte a Nicolás Maduro y su banda de choros en usurpadores del poder. Por tal razón su verdadero Comandante en jefe es Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional tal como lo establece nuestra Constitución.

16- Los traidores de la cúpula militar, sus jefes que ya no mandan porque están sometidos a cubanos y rusos, han venido permitiendo que nos arrebaten 159 mil km2 de nuestro territorio ( El Esequibo) a petición de los cubanos que apoyan a Guyana.

17- El proyecto chavista pregonaba repartir la tierra entre los más pobres. Han expropiado o confiscado más de 5 millones de hectáreas productivas y luego las han abandonado o entregado a militares y civiles para su beneficio propio. De 15 mil industrias que había en 1998 sólo quedan menos de 1000, siendo destrozado el aparato productivo y por ende la propiedad privada.

18- Acabaron con nuestra principal industria petrolera, Pdvsa, la cual producía en el año 1998 3.500.000 barriles diarios y al día de hoy se desplomó a menos de 700.000 mil barriles de los cuales 100.000 les regalan a Cuba y otro tanto a algunos países chulos del Caribe para comprar sus votos en la OEA.

Hay muchísimas razones por las cuales Venezuela está en peligro al seguir en manos de esta Corporación Criminal Narcoterrorista, expuestos a perder a nuestro país y seguir desplazando hacia todas partes del mundo a nuestra población.

Su hipocresía es tal que ahora le quieren echar la culpa del desastre que vivimos los venezolanos, a las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos las cuales se tomaron en enero de este año cuando ya desde el año 2015 se vislumbraba el país quebrado.

Ojalá estas notas ayuden a su memoria y logren quitarse la venda de indiferencia y confusión para ver claro que en sus manos está la defensa de nuestro país. Yo por lo pronto estoy a la orden desde la cárcel del exilio para recordarles sus deberes y seguir atacando sin cuartel a cualquier asomo de comunismo, la peor peste de todos los siglos.

Seguro de tener la razón en este tema y ganado a sumar en cualquier salida para estos criminales sigo empujando hacia la libertad con lo único que me queda mi pluma y mi palabra.

