García Carneiro firma cambio de nombre del estado Vargas a La Guaira

Jesús A. Herrera S. / foto: @ConElMazoDando / 14 jun 2019.- Jorge Luis García Carneiro firmó este viernes el cambio de nombre del estado Vargas, que ahora pasa a llamarse La Guaira – una iniciativa que propuso el gobernador hace tres meses.



Tras firmar el acta en la plaza Bolívar-Chávez de la entidad, el gobernador señaló que esta propuesta fue hecha con “argumentos históricos de peso” y no por un “capricho o por rivalidades políticas”.

“Fue para llevar el justo nombre de un pueblo que por muchísimo tiempo estuvo a un lado (…) Es esa Guaira que llevamos en el alma y construimos por razones históricas de peso, por tal razón nos sentimos orgullosos”, dijo Carneiro.

Afirma que al insigne José María Vargas (de quien derivaba el nombre del estado hasta hoy), “no le quitamos sus méritos” al señalar que ha recibido críticas por cambiar el nombre, “y por eso se quedó el municipio”.

Este miércoles García Carneiro explicó, en una entrevista co VTV, el por qué del cambio de nombre: “Lo que estamos es ratificando el nombre, no es ningún cambio (…) Es porque ese vocablo, La Guaira, está desde hace muchísimos años y no le hemos dado importancia, a todo le llamamos La Guaira. Nosotros veníamos por muchísimos años con una historia tergiversada. (Con el cambio de nombre) le estás haciendo un reconocimiento a nuestros ancestros, estamos buscando ir a las raíces propias de un vocablo de nuestros aborígenes, que por circunstancia lo han querido olvidar”.

