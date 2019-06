Exrector del CNE: Un estatuto especial electoral sería la fórmula para salir de la crisis

ND / 4 jun 2019 – Andrés Caleca, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que “todo se resolverá en Venezuela cuando gobierno y oposición negocien unas elecciones presidenciales pacíficas”.



“En Venezuela resolveremos nuestros problemas políticos, económicos, sociales y esta situación de caos generalizado que estamos viviendo de manera pacífica o de manera violenta, yo opto por intentar inducir una salida pacífica, que será más temprano que tarde unas elecciones, esas elecciones serán, después de 100 mil muertos, o serán ahora, y prefiero que sean ahora, y eso por supuesto tiene que ser objeto de una negociación política entre gobierno y oposición en Venezuela”, afirmó Caleca al programa Al Tiempo de Unión Radio.

Para Caleca, “es importante las mesas de negociaciones en Noruega, las cuales no han llegado a unas conclusiones importantes, pero las negociaciones continúan, y son procesos lentos y difíciles pero tienen que hacerse. Yo he propuesto que en Venezuela deben hacerse dos grandes acuerdos, el primero un acuerdo de garantías políticas, ya que todo el origen de esta crisis política está en las elecciones no reconocidas del 20 de mayo de 2018. Se debe regresar a la confiabilidad de los procesos electorales. El segundo paso es aprobar un estatuto especial electoral para éstas condiciones consensuado entre las dos partes: gobierno y oposición”.

El exrector del CNE piensa que “el chavismo tiene el derecho de sobrevivir, aún después de una derrota electoral, que sé que vendrá en algún momento. Con un estatuto especial electoral, no habría que esperar dos años para engranar un proceso de elecciones, sino que sería todo mucho más rápido, aprobando un estatutos especial consensuado entre las partes, que permita elecciones presidenciales y relegitimar la Asamblea Nacional en un periodo de 8 a 9 meses como ruta corta, esto ya se ha hecho en otras oportunidades a lo largo de la historia en Venezuela. No es necesario que en el país llegue una delegación de Naciones Unidas a manejar el proceso de elecciones, ya que en el país hay suficientes técnicos capacitados para ello, para no depender de una autoridad electoral externa”.

Lea más: Laidy Gómez: Los docentes necesitan un cambio de modelo político nacional

vaya al foro

Etiquetas: Andrés Caleca | CNE | Elecciones presidenciales Venezuela | Venezuela