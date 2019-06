Exasesor de Chávez: Antes de pensar en elecciones debe haber un acuerdo de coexistencia

Jesús A. Herrera S. /foto: Unión Radio / 27 jun 2019.- El exasesor de Relaciones Internacionales de Hugo Chávez, Temir Porras, consideró este jueves que antes de pensar en unas elecciones que busquen una solución a la crisis que atraviesa Venezuela, es necesario alcanzar un acuerdo de coexistencia que permita garantizar la estabilidad los días posteriores de ese evento democrático.



“Tiene que haber un compromiso de los actores políticos, que sea referéndum, elección presidencial, elección parlamentaria; todo eso al mismo tiempo, que ya previamente haya un acuerdo entre ambas partes de que están satisfechas con esa vía, que es la vía que consideraron apropiada, que todos van a respetar el resultado, que el ganador no va aplastar al vencido, que esto va a ser un capítulo más de una vida política que tiene altos y bajos”, señaló.

Expresó también que “al menos a mayoría de los venezolanos” está de acuerdo con que la crisis puede ser superada con un acuerdo pacífico, para la estabilidad y la superación de la crisis en Venezuela.

Insistió Porras en que en Venezuela no hay otra solución sino la negociación política y señaló que la participación de Noruega es importante para alcanzar un acuerdo.

No obstante, dijo que sería “gravísimo” que estos contactos no avanzaran, en el sentido de que “revelaría que hay sectores políticos importantes que consideran que no hay crisis, que no hay problemas, que no hay una bomba de tiempo social, económica y política en el país”.

