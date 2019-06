El cero, símbolo del Socialismo del siglo XXI

“Vivimos en la mentira y, si sabes que te mienten, debes vivir instalado en la sospecha” Umberto Eco

Queridos hermanos y camaradas:

Acá en esta bolivariana patria vamos cada vez más de cero en cero. Cero azúcares, cero pollos, cero carnes, cero sales, cero pan y PAN, cero futuros claros, y hasta le quitan a cada rato 3 ceros al Bolívar para hacerlo más fuerte y soberbio.

Propongo pues que el cero, la nada, la ausencia, lo nulo, la carencia, se convierta en símbolo inequívoco de estos tiempos bolivarianos, donde todo pasa para que nada pase o pueda seguir pasando. El cero, la ausencia de unidad, puede evidenciar con claridad los índices de nuestra ineficiencia gubernamental.

Mercal se acerca revolucionariamente al cero bolivariano, Barrio Adentro Cero Adentro ya lo es, La EDC, RCTV, Pdvsa y Cantv ceros también fueron y van siendo, y cualquier otra empresa positiva que se atreviese en mi proceso, cero también será.

Pdvsa con angustia se acerca al cero, no en accidentes, sino en producción. ¡Vamos todos hacia el cero!, a los minístraidos de ocasión, esta vez, no les pondré dos ceros como a todos los que ya no están, con uno solo bastará para echarlos del gobierno a silbato de pito revolucionario que para eso seguimos en permanente Carnaval.

El cero, en su simbolismo, ilustra muy bien nuestra realidad: cero comentario, cero hablar, cero crítica, cero chiste, cero humor, porque toda acción en positivo es, de ahora en adelante, golpista, desestabilizadora, imperialista y contra revolucionaria.

El cero, lo negativo, lo nulo, el No, se está adueñando pronta e insondablemente de nuestra cotidianidad revolucionaria, el cero es flojedad, antipatía, tedio, desgano, echarle la culpa al otro, sacarle el culo al asunto, sacarle el cuerpo a las personas involucradas y a las cosas hechas, anteponer la razón ideológica o de Estado a cualquier otra razón.

Cero el trabajo legislativo, cero el judicial, cero el educativo, cero el policial, cero el habitacional ¿para qué tanto esfuerzo ajeno? Si lo que más quiero en este proceso sinigual, es un país de ceros a la izquierda para YO ser el Celebrado, el Incomparable, el único y efectivo cero a la derecha.

Saludos mis ceros, ceros.

Yo ,el Presidente de Cerolandia

