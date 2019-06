Bachelet, ¿una visita inoportuna?

Sin duda que al régimen lo ha puesto tenso la visita oficial de Michelle Bachelet, en su condición de Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU; empezando, porque sus personeros han tenido que sostener la mentira con su sempiterna cara dura, en los encuentros con ella; con la que por años nos han venido envenenando; pues no se olvide que todo régimen, que tiene como política la mala fe, termina enajenando a la ciudadanía.

He allí uno de los grandes pecados de un Jorge Rodríguez; a quien el destino lo castiga, en ese sentido, siendo el más acartonado de ellos en sus poses, y digo castigo por su condición de psiquiatra, a quien por ética le está dictada la responsabilidad de velar por la salud mental de su sociedad; el hecho es que nadie le cree esas truculencias, que pinta, cada vez que convoca una rueda de prensa, para sacarle las tripas a la dirigencia opositora, a propósito de determinado tema, en el que ha cometido algún error; siendo, por lo demás, el más elocuente de la partida; sobre todo, porque se trata de un hombre avasallante.

En efecto, avasalla con la mentira, y en eso se basa uno de los fundamentos de la mala fe: la imposición de una versión de los hechos; para no decir la verdad; puesto que la mala fe no es real y al no ser real, no es racional.

Yo siempre cito esta paradoja, cuya solución se le pone a resolver a un estudiante de lógica: miento que digo la verdad. Si esa frase es verdadera o falsa, y lo que se responde es que es falsa y verdadera, al mismo tiempo; porque, en el fondo, quien la dice está admitiendo su condición de mentiroso, y que es lo que se conoce como cinismo.

En efecto, cada uno de la camarilla gobernante, adopta una pose característica al mentir; que era lo que hacía notar en su momento Manuel Caballero de Chávez, para poner un ejemplo, y quien se fijaba en la circunstancia, de que éste cada vez que lo hacía, movía hacia un lado la nariz; lo que lo delataba, aunque en su caso se le notaba la falsedad de lo que decía al instante; puesto que se trataba de una imaginación delirante, la que él poseía, y de allí el hecho de que se considerara como un hombre de una gran incontinencia verbal.

Decir, por ejemplo, ante Michelle Bachelet que el gobierno ha venido cumpliendo con los pagos de la deuda pública externa; como lo hizo el ministro Ricardo Menéndez, fue algo que asombró por completo a la opinión pública, tomando en cuenta, que hasta hay el intento de formar un club de deudores de los bonos a quienes el gobierno no ha podido honrar desde hace más de dos años largos; sólo que, al parecer, la mayoría de esos tenedores de bonos pertenecen al grupo de los bolichicos, es decir, los nuevos ricos que han hecho fortuna con este gobierno; gente que tiene muchísimo dinero, y a la que no le hace mayor daño el no contar con el beneficio, que se pueda derivar de allí, a condición de que se mantenga el estado de cosas.

De allí el que se le considere un “desgobierno de mafias”; razón por la cual no se ha formado dicho club de deudores, y es por aquí, por donde uno comienza a ver que el mentir para ellos, delante de Bachelet se trata de una razón de Estado; aun cuando Menéndez está consciente de que ésta no le va a creer nada, de lo que está diciendo, y es por esto que digo que tiene que estar tenso un régimen, que ha tenido que apelar a uno de sus vicios más recalcitrantes, a los fines de ser coherentes en todo lo que ha dicho.

Lo cual también se vuelve contra ellos a la hora de evaluar Bachelet la situación; es decir, pecar de mala fe con ella, y que se añadiría a la situación de crisis humanitaria, a la que hemos llegado los venezolanos en este momento, y a causa de una política, que sólo beneficia a las mafias, que son esos bolichicos: un país colapsado, empezando por su industria petrolera, su única fuente de ingreso de divisas, y cuya producción bajó de 3 millones 500 mil barriles diarios, que se producían en 1999, a un poco más de 500 mil barriles; razón por la cual vemos familias enteras en estado de indigencia: una población cada vez más desnutrida, y que se diezma, no sólo a causa del hambre, sino también por la falta de medicamentos; por lo que muere día a día un compatriota, sin que al gobierno lo mueva compasión alguna; cuando, por el contrario, le saca partido a la jugada política; alegando que la caída de la industria petrolera se debe a la guerra económica que tiene desatado el imperialismo yankee contra el pueblo venezolano; una expresión que ni ellos mismos se dan cuenta que se trata de una paradoja sin solución lógica; puesto que ninguna guerra puede ser económica al menos que se hable de un boicot comercial.

Pero lo otro que pone tenso también al gobierno es la otra versión de los hechos; es decir, la verdad que maneja desde Juan Guaidó para abajo; algunos de cuyos episodios conmovieron a Bachelet; en especial, al escuchar los testimonios de los familiares de los presos políticos, acerca de las torturas, que sufren en los centros de reclusión; en donde los tienen; aparte de los testimonios del resto de sectores, con quienes se contactó; lo que se traduce como un desenmascaramiento del régimen; aun cuando quiso salirle al paso a la jugada, en ese sentido, y para el caso el régimen parece que intentó acondicionar y maquillar algunas de las cárceles; por donde iba a pasar la Alta Comisionada; cosa que se divulgó.

¿Se dejó engañar? No se sabe; puesto que si bien se conmovió, también habló de la sanciones de EEUU; que, a su modo de ver, han incidido en el problema de la crisis humanitaria; lo cual no es tan así, y eso ha dejado un mal sabor.

