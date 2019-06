En Rusia te pueden quitar hasta el gato si no pagas el agua. ¿Y aquí?

Juan Eduardo Smith / 14 jun 2019.- El corresponsal de The New York Times en Caracas, Anatoly Kurmanaev, reaccionó a un tuit en el que se asegura que si usted no paga los servicios públicos en Rusia le cortan el agua, le pueden prohibir viajar al exterior, congelar sus cuentas bancarias e inclusive quitarle hasta su perro o gato.

Más allá de si la aseveración es cierta o no, Kurmanaev – un extranjero viviendo en Caracas – comentó: “No recuerdo la última vez que yo recibí una factura de servicios públicos en Venezuela, ni que la haya pagado. Imprimir dichas facturas probablemente cuesta más que el valor de lo que aparece impreso allí”.

En los últimos meses algunos servicios públicos, como el aseo y el Metro de Caracas, han incrementado sus tarifas. En el caso del Metro, un boleto aumentó a finales de mayo de 1 a 40 bolívares, un incremento de 3.900 %. Sin embargo, el servicio del Metro continúa ofreciéndose de manera gratuita por falta de papel para imprimir los boletos y por no contar con un sistema digital confiable de pago.

El subsidio a los servicios públicos en Venezuela no es nuevo. En el pasado la renta petrolera se ocupó de pagar los servicios en lugar de los venezolanos. Ahora, con las renta cercana a cero (algunos economistas la consideran negativa), la reacción de las autoridades ha sido o aumentar las tarifas o dejar que se desplome la calidad del servicio.

La misma situación aplica al precio de la gasolina. Una gandola de 37 mil litros de gasolina costaría entre 0,37 bolívares y 2,22 bolívares dependiendo del porcentaje de gasolina de 91 octanos y de 95 octanos en la gandola.

¿Qué opina usted?

vaya al foro

Etiquetas: gasolina | precios | servicios publicos