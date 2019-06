Elliot Abrams, a Carla Angola: Es falso que EEUU esté decepcionado de la oposición

Elías Rivas / 24 jun 2019.- El enviado especial de Donald Trump para el caso Venezuela, Elliot Abrams, le aseguró a la periodista Carla Angola en una entrevista telefónica, que es falso que Estados Unidos esté decepcionado de la oposición venezolana, tal y como asegura el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un audio filtrado. “Es cierto que es falso (se ríe) Usted sabe que cuando hablamos de una oposición demócrata es evidente que habrá desacuerdos en temas políticos y en cuestiones difíciles. En mi experiencia, el conjunto de partidos de la oposición muestra claramente cómo van a gobernar y me alegra mucho que haya debates dentro de los partidos de oposición y entre partidos de oposición, porque discuten situaciones importantes sobre Venezuela. Y no, no estamos decepcionados”, dijo Abrams a la pregunta de Angola.

La periodista aprovechó la oportunidad para aclarar interrogantes en torno a Venezuela que circulan en la opinión pública.

-¿El conflicto con Irán o las elecciones en Estados Unidos están retrasando la toma de medidas por parte de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder?- pregunta Angola.

-Yo no creo que haya una conexión con lo que está pasando en Irán, no veo la comparación- respondió Abrams.

-¿Y las elecciones en EEUU cree que podían desviar el objetivo de sacar a Maduro?- repregunta la periodista.

-Muchos venezolanos me han preguntado si hay algún efecto, porque estamos entrando en la campaña, pero casi que el único tema en Washington es Venezuela, los líderes del partido demócrata están totalmente en contra del régimen de Maduro y apoyan a Guaidó. Por eso diría que la campaña electoral no tendrá ningún impacto.

Carla Angola también consultó sobre el interés de Trump en Venezuela, en vista de un artículo recientemente publicado en el que aseguraban que el Jefe de Estado de los Estados Unidos había perdido interés en Venezuela, ante lo difícil que se hacía sacar a Maduro del poder.

“Leí el mismo artículo. Tuvimos una visita oficial del Primer Ministro de Canadá y qué quería hablar con el presidente Trump, sobre Venezuela. Claro, no fue el único tema, sobre Cuba también. Pero es simplemente falso que se haya perdido interés en Venezuela. Ve a Venezuela con mucha frecuencia, quería extinguir el régimen de Maduro y creímos que podía ser en enero, febrero o junio, estamos esperando como todos los venezolanos un cambio, pero el presidente (Trump) como nosotros y todos los venezolanos sabemos que la lucha es bastante difícil, porque Maduro tiene el apoyo de los cubanos, rusos, chinos y no es fácil”.

En cuanto a una posible detención de Juan Guaidó, Abrams considera que eso sí cambiaría el rumbo de la historia.

“Nosotros y muchos otros países de América Latina, de Europa, El Vaticano, hemos mandado mensajes al régimen en privado diciendo que la detención de Guaidó sería de gran importancia para el futuro del régimen. No hay muchas sanciones europeas, pero la detención de Guaidó cambiaría toda la visión de Europa. Temen detener a Guaidó, están deteniendo a todo su equipo y a muchos diputados, porque están tratando de destruir la Asamblea Nacional y saben que no pueden hacerlo en un día. Detienen a un diputado hoy, otro la próxima semana, otro después; hay muchos diputados detenidos, en el exilio, en embajadas y eso es un ataque contra la última institución democrática en Venezuela”.

La primera parte de la entrevista publicada por Carla Angola en EVTV Miami concluye con la pregunta ¿Qué sigue ahora? El dialogo en Oslo y reuniones entre EEUU, Rusia y El Vaticano.

-Estamos manteniendo la presión económica, hay muchas sanciones y es lo que estamos tratando de hacer es asegurar, el régimen no tiene dólares y los bolívares no cuentan para nada; no tienen dólares para seguir adelante, cada vez menos dinero y eso explica por qué están vendiendo el oro del pueblo venezolano. Es una cosa que estamos haciendo, presión económica contra el régimen y van a incrementar.

Sobre las reuniones:

-Los rusos ya están pensando un poco más sobre el caso Maduro, es decir, ellos por su interés quieren mantener su rol en Venezuela, pero yo veo que más y más entienden que Maduro tiene que salir, esto según el punto de vista de los rusos. No veo apoyo personal para Maduro, porque ha cometido tantos errores. Cuando me reúno con rusos me dicen: Maduro nos pide muchas cosas, pero nunca sigue consejo, sobre todo en materia económica, igual dicen los chinos.

-Con El Vaticano hemos hablado temas humanitarios y un posible error con el Vaticano es que aún piensan en negociaciones, pero en vista de lo que ha pasado con el pasado régimen, creo que hoy en día El Vaticano está mirando lo que hace los noruegos pero no quiere involucrarse directamente.

Aun así Elliot Abrams manifestó estar de acuerdo con el diálogo que se lleva a cabo en Oslo.

-Con lo que pasa en Oslo sí estamos de acuerdo, porque están tratando de ver como botar a Maduro, la única cosa que vale la pena hablar con el régimen es cómo botar a Maduro. Negociaciones y conversaciones pueden ser, porque hay cosas que no son tan difíciles como por ejemplo, la reforma del CNE. El problema central es Nicolás Maduro, por eso las negociaciones son muy útiles.

