Duque: Los demagogos conducen a sociedades a grandes catástrofes como pasó en Venezuela

ND / 26 jun 2019 – El presidente de Colombia, Iván Duque, expresó este miércoles que los demagogos prefieren el aplauso temporal y conducen a sociedades a grandes catástrofes como ha pasado en Venezuela.

“Lo cierto es que si queremos cerrar las brechas en la región, debemos aceptar, entender y promover que esto no se logra si no hay una visión clara de desarrollo empresarial y estímulo a la iniciativa privada. Y lo grave además es que ha hecho carrera en América Latina, dos tipos de enfoques frente al sector privado, uno que tiene que ver con la demagogia, el populismo y los regímenes que satanizan el desarrollo empresarial donde se demoniza a quien quiere promover el desarrollo de un negocio, y termina siendo ubicado en el plano político bajo el esquema de promover la lucha de clases estereotipado como un rico que está oprimiendo a un pobre. Si queremos la transformación de América Latina, debemos construir una clase política y una clase empresarial que no tenga una actitud vergonzante sobre lo que significa el desarrollo de la empresa”, afirmó Duque.

El mandatario agregó que “el comercio intraregional en América Latina sigue siendo mínimo comparado con el de otros bloques en el mundo. Gran parte de las potencias económicas de la región tiene altamente concentradas su oferta exportable. Hago un llamado a que tengamos una mayor integración real comercial entre nuestros países. Que por una parte no hablemos de integración, y por la otra se apliquen más restricciones”.

“Los demagogos gozan de popularidad instantánea y prefieren el aplauso temporal, pero terminan conduciendo a las sociedades a grandes catástrofes como lo hemos visto tristemente en la hermana Venezuela. Yo prefiero mil veces no contar con los aplausos transitorios, pero tener la claridad de conciencia de que hemos edificado el camino para el desarrollo sostenible. Quiero felicitar al secretario Almagro, porque su voz ha sido una voz para enfrentar las dictaduras en la región. Coincidimos en la denuncia del populismo y demagogia, que ha ido en contra de iniciativa privada y de derechos fundamentales”, concluyó.

