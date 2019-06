Dip. Olivia Lozano: El régimen ha intentado imponer una hegemonía comunicacional

Angel David Quintero / 27 jun 2019.- La diputada Olivia Lozano felicitó a los periodistas en su día por resistir a los planes del Gobierno de Nicolás Maduro que busca ejercer una hegemonía comunicacional en el país.

“Cuando no hay democracia no hay libertad de expresión y por eso el régimen ha hecho un esfuerzo para lograr una hegemonía comunicacional y acabar con los medios de comunicación, acabar con las televisores, cerrarlas, censurarlas, censurar la radio. En todas las regiones ya no hay emisoras que puedan ser la voz del ciudadano, solo quedan las emisoras comunitarias que no informan”, dijo la diputada este jueves en entrevista para Vivo Play.

“La prensa escrita en las regiones ya no existe, están saliendo digital y tienen poca audiencia por el tema de las limitaciones en el internet”, añadió la parlamentaria.

“Los periodistas han hecho un gran esfuerzo y quiero darles mi reconocimiento a tanto compromiso porque son blancos del régimen porque son la voz, buscan la noticias, hablan con el ciudadano lo escuchan y lo intentan difundir”, afirmó.

Lea más: Marco Ruíz (SNTP): Celebramos el Día del Periodista pese a la nociva censura y los ataques

#27Jun Dip. @oliviaylozano: El blanco del régimen para silenciar a los venezolanos son los periodistas porque son la voz y difunden lo que está pasando tanto el país como en el exterior. #NoticiasEnVIVO conéctate por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/Sv4J58Netg — VIVOplay (@vivoplaynet) 27 de junio de 2019

vaya al foro

Etiquetas: dia del periodista | libertad de expresion | Olivia Lozano