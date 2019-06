Dip. Bastardo: Los tiempos de la AN no coinciden con la desesperación de la gente

ND / 14 jun 2019 – Carlos Bastardo, diputado de la Asamblea Nacional, expresó este viernes que a su juicio la AN no trabaja con el ritmo que debería, y además informó lo difícil que se hace el trayecto de los parlamentarios que van del interior del país a Caracas.

“Los tiempos de la Asamblea Nacional (AN) no coinciden con la desesperación de los ciudadanos en la calle”, aseveró Bastardo mediante su cuenta de Twitter. El parlamentario, también comentó que “luego de 6 meses de haberse instalado formalmente el Presidente (E) de la República Juan Guaidó, activando el artículo 233 de la constitución, […] hoy las esperanzas se ven disminuidas, ya que la crisis aumenta vertiginosamente todos los días”.

Bastardo resaltó que la fracción 16 de julio, en muchas ocasiones, ha solicitado a la plenaria de la AN la activación del artículo 187.11 como norma interna. En febrero, el mencionado bloque legislativo consignó ante la directiva del parlamento un proyecto de acuerdo que aun reposa en secretaría.

“En semanas pasadas se aprobó el TIAR en primera discusión; […] no entendemos porque se ha dilatado tanto la segunda discusión para reincorporar a Venezuela a este convenio”, comentó el diputado monaguense; quien consideró que, este tratado es una posibilidad cierta de utilizar el respaldo internacional a través de un acuerdo que protege a los ciudadanos de regímenes criminales, para solventar la crisis.

En relación al parlamento venezolano, agregó que “semana tras semana se le está haciendo más difícil a los diputados del interior llegar a Caracas; el tema del combustible, servicios y transporte compromete la posibilidad de que muchos parlamentarios lleguen hasta la capital”; finalmente, el líder maturinés comentó que a pesar de la grave situación que enfrenta el parlamento, se sigue actuando como si este funcionara únicamente con diputados de Distrito Capital y Miranda.

