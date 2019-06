Dignora Hernández: Con criminales no se puede llegar a acuerdos

ND / 5 jun 2019 – La diputada y miembro de la Fracción 16J, Dignora Hernández, expresó que “los diálogos de Noruega entre gobierno y oposición no llevan a nada” ya que a su juicio “esta quinta edición del diálogo ya debería darnos la seguridad de que con estos criminales no se puede llegar a acuerdos”.

“Dicen que para Venezuela viene una catástrofe. La catástrofe ya está implantada en Venezuela ¿Qué más vamos a esperar?”, aseguró Hernández en el programa radial Palabras más, palabras menos de Radio Caracas Radio.

“El diálogo no es malo, ayuda a resolver conflictos en democracia. Pero todos sabemos que Venezuela no es una democracia”, agregó la asambleísta, quien sostuvo que los venezolanos “no sabemos –realmente- lo que se está conversando en Noruega”, además que “las explicaciones de la dirigencia opositora solo nos lleva a lugares comunes que no dicen nada respecto a lo que está ocurriendo en esa mesa de negociación”.

“No puede ser que se esté dialogando con esos criminales que son responsables de las muertes de estos niños que no han tenido acceso a tratamientos médicos para salvar sus vidas”, denunció Hernández, quien agregó que “todo ese dinero que se robaron estos criminales, es el dinero que no fue utilizado para salvar a estos niños que están muriendo en hospitales”.

