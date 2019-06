Destino final

La migración venezolana se convirtió en un tema de interés regional. Bien porque afecte directamente a los países de América Latina, también por el drama humanitario que representa, así como otras razones políticas. Este fenómeno puede ser una oportunidad para algunos países, pero también una amenaza seria. Los países son un sistema en equilibrio, con sus propias dinámicas y tensiones, alterar abruptamente dichos procesos puede generar desequilibrios que colapsen modelos aún no consolidados. En ese sentido, es comprensible que el número de países que piden Visa a los venezolanos esté aumentando, no se trata de cerrar sus puertas, se trata de tener procesos migratorios ordenados.

Recientemente en la reunión de la OEA en Medellín se señaló que para los próximos años la migración venezolana podría llegar a los 8 millones de personas, eso es alrededor de una cuarta parte del total de la población del país. De alcanzarse esa cifra convertiría a la migración venezolana en la mayor del mundo, incluso por encima de la de Siria, un país atrapado en un conflicto armado, con el territorio dividido, y con pocas probabilidades de encontrar una salida en el corto plazo. Junto a estos dos focos, Centro América, así como ciertas regiones específicas de África también están aumentando sus presiones migratorias.

Más allá de los razonamientos en torno a la migración, y como ésta debe ser ordenada y controlada, hay también un tema moral. Controlar el traslado de personas entre fronteras tiene el efecto de un embudo, y esto con certeza dejará personas atrapadas entre el país del que huyen y el país al que quieren llegar. La frontera de Chile con Perú ya es testigo de esto, también lo es la frontera sur de México, y la frontera de este país con los Estados Unidos, donde esta semana un padre salvadoreño murió ahogado con su hija de dos años intentando cruzar el Río Bravo. También esta semana la imagen de una madre de Haití clamando por ayuda porque su hijo se estaba muriendo esta semana causó revuelo.

Por su parte, los migrantes se encuentran atrapados entre su situación presente y su destino final. Una característica propia de esa situación es la incertidumbre, es la sensación de sentirse flotando, con lazos afectivos rotos y una situación de vulnerabilidad económica y social, mientras por el otro lado el piso firme que desean pisar no se concreta, una oferta laboral, un trámite administrativo, la llamada de un familiar o conocido dispuesto a recibirlos, se convierten en pequeñas cuerdas de las cuales aferrarse para tratar de seguir avanzando. Hay migraciones más dramáticas que otras, pero las de mayor precariedad suelen asociarse con la necesidad de refugio, pues es un tema de sobrevivencia.

Los países se encuentran así en una situación difícil, por un lado, saben que no pueden recibir a todos los migrantes que lleguen, sería como subir a un bote con cierta capacidad más personas de las que puede aguantar, al final se hundirá y todos perecerán. Pero, por otro lado, no pueden mirar a otro lugar, miles gritan a su alrededor pidiendo ayuda. Este contexto se complica aún más porque, en principio, las razones de esas migraciones son consecuencia de situaciones en las que los países que reciben los migrantes no pueden intervenir, guerras o conflictos armados internos, crisis económica, violencia de pandillas, son espacios cuyos responsables directos son justamente quienes dirigen los países desde donde emigran.

¿Qué hacer? Es quizás una de las preguntas más relevantes en estos tiempos. Estados Unidos ha sugerido que una solución es resolver los problemas en los países de origen, pero eso genera otro tipo de situaciones relacionadas con soberanía nacional. Una alternativa pudiera ser crear más oportunidades en cada país para poder recibir una mayor cantidad de migrantes, es válido, pero esos son procesos lentos. Por último, está controlar la entrada, aplicar un embudo. Aunque generará muchos más dramas, al parecer esta será la medida que prevalecerá en el corto plazo, los países y los migrantes deben estar preparados para los espacios de tránsito que se crearán el los próximos meses.

