Detienen a empresario Orlando Aguilar en Bolívar y allanan su residencia

ND / 14 jun 2019.- Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron por 24 horas al empresario Orlando Aguilar en el municipio Piar, estado Bolívar, tras ser acusado de “perturbación de la paz y agavillamiento”.S egún explicó el empresario los militares ingresaron a su residencia, ubicada en la vía El Buey sector El Candado, de manera arbitraria guiados por una abogada y un dirigente político del Movimiento Gente.

“Revisaron toda la residencia, sin mostrar una orden de registro firmado por un tribunal, tampoco la aprehensión fue ordenada por el Ministerio Público”, expuso Aguilar en una nota de prensa.

Para el momento de la detención Aguilar se encontraba de reposo tras haber sido operado en el pie izquierdo, intervención que llegó a infectarse durante el tiempo que estuvo retenido, al estar expuesto –según indicó- en un ambiente inadecuado, insalubre y por no poder mantener el pie en alto como se lo indicó el médico.

“Insistí que el procedimiento no se ajustaba de acuerdo a las acusaciones que se me atribuían, los efectivos hicieron caso omiso, invadieron mi privacidad y me sacaron de mi casa”, comentó.

Aguilar alegó que su detención obedece a “cuentos y chismes en la que el capitán Eleazar Espinoza se hace cómplice para detenerme, recibiendo pruebas fabricadas por la otra parte que ha querido cogerse a la fuerza algunos linderos de mi propiedad”.

Añadió que un funcionario del Instituto Nacional de Tierra, quiso aclarar la situación en el comando de la Guardia Nacional, ubicado en La Romana y el referido jefe del puesto lo expulsó de manera grosera.

“Ellos, dicen que me detuvieron en flagrancia, cuando me sacaron a las fuerzas de una reunión con mis empleados. Se me acusa de perturbación de la paz y agavillamiento”.

Durante el acto policial hubo otras siete personas detenidas, todos trabajadores de Aguilar.

En ese sentido el empresario exhortó al jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI)-Guayana, Jesús Mantilla y al comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral en el estado Bolívar, (ZODI), Alberto Bermúdez Valderrey, para que tomen los correctivos necesarios con respecto al referido atropello que sufrió por parte de un oficial de la GNB.

Sobre los linderos del fundo de su propiedad, dijo que ordenó repararlos, pues desde entonces es señalado de “invadir” una propiedad privada.

“No es cierto, jamás he tenido problemas con mis vecinos y muchos saben que soy una persona tranquila”.

Según, los militares buscaban armas de fuego y otros elementos para incriminar al mencionado empresario.

vaya al foro

Etiquetas: empresario en Bolívar | Municipio Piar | Orlando Aguilar