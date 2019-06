Desarrolla estas habilidades para ser un trader exitoso

Dominar el mercado del trading no es fácil. Se trata de un mercado especulativo, por lo que los precios varían a diario. Un día puedes ganar y otro puedes perder, pero desarrollando las habilidades para ser un trader exitoso, tendrás garantizada una buena recompensa económica a mediano plazo.

Si lo que quieres es ser verdaderamente exitoso, deberás practicar, y mucho, pues los verdaderos maestros del trading son aquellos que logran mantenerse siempre ganando. Operar con un buen bróker es por lo demás fundamental.

Aprende estas habilidades para ser un trader exitoso

Hazte un experto en estas habilidades para ser un trader exitoso y te asegurarás una excelente ganancia con cada transacción. Pon de tu parte, practica y nunca dejes de invertir.

Crea un plan de inversiones o plan de trading

Esta habilidad es fundamental. Debes saber hacer un excelente plan de trading al cual debes ceñirte, de manera que te permita saber cuándo invertir, qué hacer en caso de pérdidas y cómo reponerte de las mismas. Además, un plan de trading te permitirá anticiparte ante cualquier situación, por lo que, si lo haces bien, podrás tener éxito en este negocio.

Es fundamental para tu plan de trading que cubra todos los escenarios posibles, ya que un mercado especulativo es un poco complicado de predecir. Algunos traders exitosos predicen sus movimientos con los datos que te arroja la plataforma de Libertex. Eso sí, deberás conocer muy bien de matemáticas.

Todo este plan debe estar plasmado en un documento el cual puedas consultar en cada ocasión.

Elige adecuadamente tu bróker online

Hoy en día existe una amplia oferta de brókers en línea que ofrecen sus servicios a millones de traders en todo el mundo. Elegir un bróker online adecuado es un factor determinante para tener éxito en este negocio, es por ello que debes elegir sabiamente.

¿En qué debes fijarte? Primero que nada, debes escoger un bróker en el que tengas la garantía de que tu dinero estará protegido y que cumpla con todas las regulaciones. También debes fijarte en los instrumentos de inversión disponibles y asegurarte que operen con el que buscas (Forex, CFDs, Materia Prima, Acciones de Bolsa, Futuros, Opciones, etc.).

Es importante que investigues las comisiones que el bróker aplica dependiendo del instrumento de inversión con el que operes. Esto puede variar bastante, por lo que es importante que realices una comparación entre los mejores brókers online y elijas el que te ofrezca mejores condiciones.

Por último, pero no menos importante, es de gran importancia que tu bróker te ofrezca accesibilidad a tus cuentas desde cualquier dispositivo. Brókers como Libertex, por ejemplo, ofrecen diferentes plataformas de trading online disponibles, incluyendo apps para Android y iOS.

Amplía tu margen de ganancias y minimiza las pérdidas

Un negocio exitoso, no importa de que índole, es aquel que logra ganar más de lo que pierde. Por esta razón, maximizar tus ganancias es importante. Muchos traders mantienen un margen de ganancia del 10%. Esto, aunque parezca poco, es un margen aceptable. Menos de eso no se considera una pérdida, sin embargo, lo ideal es mantenerse por encima de ese margen.

Todo negocio tiene sus riesgos, de hecho, cada transacción es un riesgo; quien compra verduras se arriesga a que las mismas estén en mal estado y quien compra acciones se arriesga a que estas se desplomen. Por eso, lo mejor es que manejes tus negocios con una ganancia mayor o igual al 10%.

Medita bien las probabilidades

En los negocios especulativos como el FOREX y en las operaciones de renta variable como el mercado de acciones, así como en los fondos mutuos y en cualquier área del trading; es fundamental que evalúes cada inversión y que cada una tenga probabilidades al alza. El empleo de herramientas que analizan el mercado y te arrojan las probabilidades en la forma de una gráfica es recomendable.

Analizando a fondo el mercado del trading, te darás cuenta de que todo depende de la probabilidad. Es como una apuesta y, como buen apostador, jamás debes invertir tu dinero en una inversión con probabilidades negativas.

Adáptate y controla tus emociones

Debes actuar racionalmente, no te sobreestimes cuando ganes y no te desanimes cuando pierdas. Recuerda que siempre podrás volver a intentarlo y recuperar el dinero que perdiste. No inviertas a la desesperada y por supuesto, no te dejes llevar por las opiniones de otros. En el trading, tu instinto es lo que importa. Cuando lleves tiempo en el negocio, aprenderás a dejar las emociones de lado e invertir inteligentemente.

Monitorea las respuestas del mercado

Te darás cuenta de que, cuando se trata de habilidades para ser un trader exitoso, esta es una de las más útiles. El mercado suele responder a los eventos que ocurren en el mundo. Mira las noticias, monitorea los datos y verás como todo cobra sentido ante tus ojos.

