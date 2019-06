Denuncian sobrevuelo de aviones militares de EEUU cerca de costas venezolanas

ND / 17 jun 2019 – El portal Infodefensa publicó este lunes un artículo en el que especifica que el Comando de Defensa Aeroespacial Integral ha confirmado la presencia de aeronaves estadounidenses cerca de las costas de Venezuela.

Codai ha informado de que aviones de inteligencia electrónica Boeing RC-135 de la U.S. Air Force (USAF) y Lockheed Martin EP-3E Aries II de la U.S. Navy (USN) han sido detectados a lo largo de este año y “en muchas ocasiones realizando misiones a pocas millas de nuestras costas amenazando nuestra seguridad y soberanía”.

La información del Codai no precisa las fechas ni el origen de los vuelos. No obstante, se puede presumir que los aviones operan desde bases localizadas en Puerto Rico, en el estado de Florida o en Curazao. Cabe recordar que, en la isla de Curazao, ubicada a escasos 50 km de la costa noroccidental de Venezuela, se encuentra la Base aérea Hato de la Fuerza Aérea de Holanda, la cual, además, sirve de centro de operaciones para aeronaves otros países de la OTAN, en particular para Estados Unidos, que regularmente mantiene allí estacionados aviones de la USAF, la USN y de servicios de seguridad nacional.

