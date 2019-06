Defensa de Ángela Aguirre: Imputados no han sido registrados en el Sipol

ND / 12 jun 2019.- La defensa de Ángela Aguirre, la adolescente de 16 años que fue violada y asesinada en el Río Caroní, estado Bolívar, denunció este miércoles que las siete personas imputadas por este caso no se encuentran registradas en el Sistema de Investigación e Información Policial (Sipol), así lo reportó Punto de Corte.

“Como abogada querellante, junto a la familia de la hoy occisa, exigimos al fiscal general Tarek William Saab, al director nacional del CICPC, Douglas Rico y a todas las autoridades en materia judicial que nos expliquen ¿Cuál es el ensañamiento para no esclarecer este caso de femicidio que es público y notorio? ¿Cómo es posible que estos siete imputados no estén reseñados, registrados en la Sipol cuando pesa sobre ellos una orden el Tribunal que dictó hasta su centro de reclusión? O es que ¿Están preparando su escape? Todo para decir que estas siete personas se escaparon y que no pagaran su condena ni a la justicia ¿Hasta cuándo continúan con los atropellos en este caso? O es que Ángela como no es boxeadora ¿No cuenta? ¿Dónde está la justicia y sus funcionarios, incluyendo los superiores?”, expresó Yamileth Carvajal, abogada de los familiares de la joven.

Etiquetas: ángela Aguirre | Bolívar | femicidio | río Caroní