Conindustria: 96% de las empresas no produjeron o disminuyeron sus niveles de producción

ND / 11 jun 2019 – El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, dio a conocer la encuesta Coyuntura Industrial 2019, la cual fue estudiada en torno a los tres primeros meses del año en curso, donde resaltó que “las empresas que van quedando están en una situación muy precaria”.



“El 96% de las empresas dicen que no produjeron o disminuyó, poco o mucho, sus niveles de producción. El hecho de que el 14% de los encuestados haya manifestado en esta oportunidad que no produjeron es dramático, una empresa que no está produciendo, sin duda que no puede seguir en pie. El 57% dijo que disminuyó mucho su volumen de producción, bueno esos son los próximos en quedarse parados, así que vemos que las empresas que van quedando están en una situación muy precaria”, afirmó Olalquiaga a Vivo Play.

El representante de Conindustria agregó que “una indicación de lo que pueden hacer las empresas está en las inversiones que esas van realizando. El 47% dice que no invirtió en absolutamente nada. El 41% manifiesta que invirtió, o viene en mantenimiento, o viene en inventario, o en un conjunto de ambas, es decir, que el 41% de las empresas repone el inventario de aquello que va vendiendo y es capaz de mantener sus máquinas. Solamente el 11% de las empresas tiene capacidad como para hacer inversiones”.

En torno a la encuesta Coyuntura Industrial 2019, Olalquiaga manifestó que “en referencia de lo que fue el primer trimestre del año 2019, el 90% consideró que la situación de su empresa era peor o mucho peor, lo cual va dejando que solo el 8% va pensando que la situación es igual, y hacia futuro, el 64% piensa que va a ser peor o mucho peor”.

#11Jun @JPOlalquiaga, presidente de @Conindustria: El 96% de las empresas dicen que no produjeron o disminuyó sus niveles de producción. El 57% dijo que disminuyó mucho su volumen de producción y son los próximos en quedarse parados – @vivoplaynet pic.twitter.com/Gj1ZQIaIdn — Reporte Ya (@ReporteYa) 11 de junio de 2019

