Coinciden en que no se realizó desfile militar este 24J por “miedo” de Maduro

ND / 24 jun 2019.- Tras no haberse llevado a cabo el acostumbrado desfile militar con motivo del aniversario de la Batalla de Carabobo este año, muchas personas han reaccionado en Twitter, donde la consideración más coincidente es que no se realizó debido a “miedo” del gobernante Nicolás Maduro a sufrir otro presunto “atentado” como el del año pasado.

Según afirma un usuario en Twitter a propósito de la falta del desfile, “la razón de que Maduro lo suspenda es porque le tiene miedo hasta a su propia sombra”.

“Maduro suspendió el desfile militar del 24 de junio. A lo mejor quiso evitar ver tantos militares juntos y que se le volteara la torta o quiso evitar lo del “atentado” del año pasado, donde lo más relevante fue que todos los soldados salieron corriendo al oír la explosión”, comentó otro usuario en torno a la falta del desfile conmemorativo.

Por su parte, César Morillo también señala que Maduro “no duerme tranquilo”, al recordar que, presuntamente, seis oficiales fueron detenidos apenas partió la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, y la suspensión del desfile militar del 24 de junio.

Otro usuario, Rodrigo Díaz, dijo en un mensaje que el desfile fue cambiado a una “caminata anti-Duque” al recordar que durante sus discurso esta tarde, Maduro instó a la Fuerza Armada a dar respuestas “contundentes” ante los “ataques” del presidente colombiano hacia la “soberanía nacional”.

La periodista Sebastiana Barráez dijo que “da un poco de tristeza” que no se haya podido hacer el desfile, sobre todo en el día más importante del Ejército de Venezuela.

“Nunca existió un desfile militar con motivo a La Batalla de Carabobo (… ) El desfile militar del 24 de junio en Carabobo no es que fue suspendido, es que nunca se preparó”, añadió la reportera.

Lea más: Reacciones al discurso de Maduro este 24 de junio

vaya al foro

Etiquetas: 24J | batalla de carabobo | desfile militar