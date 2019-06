Carlos Ponce (Freedom House): En Venezuela se quebró la libertad de expresión

Oleg Kostko / foto: @TVVenezuela / 7 jun 2019.- El ex director de Freedom House, Carlos Ponce, enumeró este viernes todas las maniobras que el chavismo ha ejecutado para atacar la libertad de expresión asi como a los medios de comunicación independientes.

“Ya se eliminó la prensa impresa porque simplemente no hay material, la situación económica no permite que las empresas existan, los cierres de médicos de comunicación la señal la controla el estado, hay una hegemonía comunicacional del gobierno, las amenazas directas a anunciantes que utilizan a bloqueros, prensa, simplemente no puede dar ningún patrocinio a ningún medio porque es perseguido por el estado, la compra de medio por testaferros”, denunció Ponce en declaraciones dadas a TVVenezuela.

“Venezuela es uno de los peores países porque Cuba tradicionalmente ha habido una persecución a medios pero Venezuela en los últimos 20 años que ha venido dándose el quiebre de la libertad de expresión y es lo que se ha venido alertando de que en Venezuela se vuelve la situación más insostenible para los que ejercen el periodismo, a nivel económico, familiar, en el ejercicio del periodismo y el periodista independiente que también ha sido objeto de amenazas y persecución”, agregó.

Ponce calificó al Gobierno como “un gobierno represivo que persigue cualquier forma de periodismo no importa que sea medio tradicional porque ya lo cerraste y además usa a los medios existente para doblegar a los demás periodistas, si no estás con la línea oficial no puedes trabajar en Globovisión o Venevisión que son medios cuasigubernamentales”.

A su juicio, el alto gobierno no se detendrá hasta llegar a un punto en el que nadie pueda informarse. “Y obviamente es a eso a lo que quieren llevar en Venezuela que nadie informe que nadie sepa nada, ya hay un bloqueo informativo sin que tenga el periodista capacidad de informar porque no hay electricidad o internet, quieren una sociedad controlada donde nadie sepa lo que está pasando en el resto del país”, vaticinó.

Etiquetas: bloqueos | Carlos Ponce | desinformación | Freedom House