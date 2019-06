Canciller argentino: Maduro debe mostrar voluntad negociadora en Oslo

Jhoan Meléndez / 4 jun 2019.- Jorge Faurie, canciller argentino, aseveró que el Grupo de Lima puede aportar “la voluntad negociadora de las fuerzas democráticas” en las conversaciones que sostienen el oficialismo y la oposición en Oslo, Noruega.

“Las negociaciones tienen que progresar cuando hay una verdadera voluntad negociadora por las dos partes. El Grupo de Lima puede aportar las voluntad negociadora de las fuerzas democráticas y la otra parte le corresponde a Maduro. Él tiene que dar el paso porque tiene a un pueblo que está hambreado, sin medicamentos, sin libertad… Si esto no conmueve a Maduro, su pueblo lo hará”, explicó Faurie en información de TV Venezuela.

Sobre la reunión que mantuvieron los mandatarios Mauricio Macri y Jair Bolsonaro hoy en Argentina, expresó que están “muy preocupados” por un retroceso de América Latina a causa de la crisis en Venezuela.

“Los dos presidentes están muy preocupados por lo que vive Venezuela, por el drama que viven los venezolanos pero que sobretodo América Latina no vuelva para atrás. Que el populismo no nos quite la esperanza y la libertad y eso es lo que vive Venezuela. El presidente Bolsonaro dijo “nosotros nos escapamos de vivir como Venezuela”, nosotros también nosotros nos escapamos de vivir como Venezuela. No volvamos hacia atrás”, sentenció Faurie.

#6Jun @JorgeFaurie, canciller argentino, aseguró que Nicolás Maduro debe "dar el paso" y mostrar voluntad para negociar, en los encuentros de mediación que se desarrollan entre factores opositores y oficialistas en Oslo, Noruega. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/KpGszVVzpd — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 6 de junio de 2019

Etiquetas: Bolsonaro | Grupo de Lima | Jorge Faurie | Macri | Maduro | Oslo