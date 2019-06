Cabello a Ravell: Venderemos lo que tengas en Venezuela si no nos pagas

ND / 5 jun 2019 – Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), envió un mensaje directo al propietario del portal La Patilla, Alberto Federico Ravell, donde le aseguró que “si no nos pagas tomaremos cualquier bien que tengas en Venezuela”.



“La Patilla está podrida, está a punto de hacer jugo de Patilla. La Patilla debe pagarle a este servidor 30 mil millones de bolívares soberanos por daños a mi persona, o vamos contra lo que tengas pues. Por eso es que Ravell está ardido”, aseguró Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Cabello afirmó que “esa plata no es para mí, y me comprometí a usar esa plata para hacer una escuela de niños especiales en Upata, y también la haremos aquí en Portuguesa. No es para mí, porque uno no anhela riquezas”.

“Uno no puede ir hablando bolserías por la calle y no pagar. No ha podido demostrar nada y jamás podrán demostrar nada. Si no nos pagan, te vamos a buscar cualquier peretico que tengas en Venezuela y lo vendemos para que nos pagues, tú Ravell y tus socios”, expresó.

“Si pagas rápido, comenzamos a construir las escuelas rápido. Si tardas mucho, comenzaremos a buscar tus cosas, y a hacer cambios como darle La Patilla a Carvajalinho o a la Negra, y habrá nuevos directores de La Patilla”, concluyó.

Etiquetas: Alberto Federico Ravell | Cabello a Ravell | Diosdado Cabello | La Patilla | Venezuela