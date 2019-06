Cabello: Duque quiere que invadan a Venezuela para lograr paso seguro de su droga

ND / 26 jun 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el gran negocio de Colombia es la droga y por eso quieren que invadan a Venezuela.

“Ahora ellos, la derecha fascista opositora dice que el 5 de julio sale Nicolás Maduro. ¿El 5 de julio?. El 5 de julio es el día de la patria. Cada día se consolida más la revolución bolivariana”, sostuvo Cabello en el programa Con el Mazo Dando transmitido por VTV.

Sobre el presunto intento de magnicidio presentado por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que “está investigación se llevó en 14 o 15 meses y muchos de ellos, los de la banda terrorista fascista opositora, vienen de participar en el golpe de estado de abril del año 2002 y otros vienen de participar en diversos magnicidios. Cada cosa que hagan tendrá la respuesta adecuada”.

“Provocaba lanzarle una tanqueta a esos opositores que se la pasaban en Altamira, para hacer como hacía la ultraderecha antes cuando gobernaban, pero no lo hicimos, dejamos que se cansaran y ganamos. Son unos pillos, pero esos ya no andan con pistola sino detrás de una computadora, haciendo transferencias y pasando reales, sin rendir cuentas a nadie. Bueno, todavía no. Pero rendirán cuentas”, aseguró.

Cabello dijo que “Colombia necesita un paso seguro para su negocio de la droga y por eso Duque está apurado que invadan a Venezuela. El gran negocio de Colombia es la droga. Colombia conspira junto a Estados Unidos contra Venezuela. Todos los que preparan acciones violentas y conspiración contra Venezuela van a caer, más temprano que tarde, van a caer”.

Etiquetas: Con el mazo dando | Diosdado Cabello | Iván Duque | Venezuela