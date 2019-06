Cabello: Desde Colombia piden invasión para traficar droga hacia EEUU

Jesús A. Herrera S. / 12 jun 2019.- Diosdado Cabello aseguró este miércoles que el alto gobierno de Colombia pide con “fuerza” que Estados Unidos o cualquier potencia invada Venezuela para que puedan “traficar droga” por el territorio nacional.

“Ellos (Colombia) están peleados con Venezuela y desde el alto gobierno de Colombia piden con más fuerza que EEUU o cualquier potencia invadan para ver si ellos trafican droga por Venezuela, pero nosotros no se lo permitimos y no lo vamos a permitir. Por nuestro territorio no van a pasar su cochinada”, expresó durante su programa semanal.

En esa línea, el líder chavista enfatizó que la producción y tráfico de estupefacientes en grandes cantidades es “el negocio de la oligarquía colombiana”, para seguidamente afirmar que “son ellos los mayores productores de droga del mundo”.

“No tiene Venezuela nada que ver con la producción, quieren aprovechar el territorio venezolano para recortar como cuatro días de viaje a EEUU, que es el mayor consumidor del mundo”, dijo Cabello.

Agregó que el presidente neogranadino, Iván Duque, está “apuradito” solicitando una intervención militar en Venezuela para, sostiene, no tener que correr el “riesgo” de “lanzarse por el Pacífico hacia EEUU”.

“Pero no (…) y droga que se asome en Venezuela, será decomisada y destruida”, apuntó.

Etiquetas: Colombia | Diosdado Cabello | droga | EEUU | tráfico