ND/ 13 jun 2019.- A quienes no quieren o no pueden abandonar el país, la capital se convierte en la zona más idónea para vivir con las mejores comodidades, mientras se mantenga la actual coyuntura política, social y económica que tiene a los venezolanos del interior viviendo entre racionamientos eléctricos, la falla continua de otros servicios básicos como el agua y el gas, y haciendo colas kilométricas por gasolina en el país con las mayores reservas de petróleo del planeta.

Dicha situación ha generado una ola migratoria interna solo explicable en un país que posee una hiperinflación interanual de más de un millón por ciento, y seis años continuos de contracción económica que ha llevado al borde del colapso total a las pocas empresas productoras que quedan en el país.

El siguiente relato especial del periodista Daniel Cancel para Bloomberg, con traducción libre de Noticiero Digital, trata de desnudar la realidad que se vive hoy en día en la otrora envidiada metrópoli latinoamericana.

“Caracas es el paraíso”, dijo el ejecutivo durante el desayuno en la sala de juntas de su banco privado en la capital venezolana.

Sonaba absurdo, fuera de contacto, insensible, incluso para él, dados los titulares sobre la ruina económica, las crisis humanitarias y los grandes apagones. Pero cuando se compara a Caracas con otras ciudades y pueblos, puede que tenga razón.

Dio la vuelta a reportes que recibió en los últimos días de todo el país, sobre el hecho de que los miembros de la Guardia Nacional cobraban a la gente $ 5 en efectivo por dejarlos ‘colear’ en las largas filas de carros para cargar gasolina en Zulia, la disminución en los suministros de alimentos en el estado Táchira y fallas en el suministro eléctrico que mantenían cerradas las sucursales de su banco en Lara. En el edificio de oficinas donde trabaja, el aire acondicionado funcionaba y los pisos estaban completamente iluminados. Las escaleras mecánicas también funcionaban.

Caracas está siendo privilegiada por el gobierno, protegida de la mayor parte del dolor que se distribuye en el resto del país cuando Nicolás Maduro repele al presidente encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaido y a las más de 50 naciones lo apoyan en su intento por sacarlo del poder y para poner fin a dos décadas de gobierno socialista que se atrofió en la catastrófica depresión económica de los últimos seis años.

Como ola tras ola de gente que se dirige a la frontera para escapar de la miseria (4 millones han dejado Venezuela en los últimos años según cifras de organismos internacionales como la Acnur), otro patrón de migración, aunque mucho más pequeño, está apareciendo. Conscientes de los beneficios de la capital, las personas y negocios están moviéndose allí. Es más que todo anecdótico en este punto, pero se ve real. En algunos casos, los chefs están cerrando sus restaurantes en ciudades como Barquisimeto, Mérida y Maracaibo y reabriéndolos en Caracas.

Ahora que el gobierno, en esencia, dolarizó la economía y liberó las importaciones privadas (a un costo, después de negociar con los militares que manejan los puertos), los suministros de alimentos son más abundantes en Caracas, al menos para aquellos que tienen la suerte de tener acceso a los dólares en un país con tasas de pobreza cercanas al 90%.

Mientras que los apagones en marzo y abril afectaron a todos en una nación de unos 28 millones de habitantes, el servicio constante se restauró, en su mayoría, en Caracas, dejando al resto del país sujeto a cortes diarios y un caótico racionamiento.

Incluso la gasolina, que escasea después de las sanciones de EEUU, se puede encontrar más fácilmente en la capital. El periodista de Bloomberg que visitó el país para este trabajo, estuvo una semana y la línea más larga que vio para surtir gasolina fue de seis vehículos.Según los informes del interior del país, los conductores esperan en línea durante 12 horas, incluso 24 horas, sin ninguna garantía de éxito al llegar a surtirse.

Todo lo que se necesitará para hundir a Caracas de nuevo en el caos total, será otro fallo importante en el suministro eléctrico, algo que conocen de primera mano todos los residentes de la ciudad, ricos o pobres. Todos tienen historias sobre cómo sobrevivieron al último, que fue de entre cinco y 10 días en total, dependiendo de la localidad.

Hay un negocio en crecimiento que se encarga de los servicios públicos privadamente, al menos para los más acaudalados. Todo lo que se necesita es unos pocos cientos de dólares por un generador a diésel, convencer a los residentes de los edificios para que perforen un pozo de agua o encontrar a alguien que les venda internet por satélite.

Para aquellos pocos elegidos que llegan a Caracas cargados de dinero, las propiedades se pueden obtener con un descuento. Una casa en una buena y fresca zona en el sureste de la ciudad podría costar $ 230,000, por debajo del precio inicial de $ 400,000; un apartamento en una parte bien protegida y segura de la capital puede estar disponible por $ 60,000. Sin embargo, si cierra un trato con el propietario, aún podría tener que pagar tarifas extras (traducción: sobornos) para registrar la propiedad, elevando el precio final.

La delincuencia disminuyó, según amigos, conocidos y empresarios con los que se reunió el periodista. Todos golpeaban madera, literalmente, al relatar esta novedad. (Nadie sabe exactamente por qué; las teorías incluyen el elevado precio de las balas y armas y la posibilidad de que muchos ladrones hayan emigrado). La mayoría de los caraqueños son mucho más cautelosos de las fuerzas de seguridad represivas de Maduro que los delincuentes comunes.

¿Paraíso? Por supuesto no. Pero si te quedas en Venezuela por pura lealtad nacionalista o no puedes darte el lujo de volver a empezar en el extranjero, no hay mejor lugar. Puede que sea por un tiempo. Mientras Maduro se aferre al poder, sabe que si pierde Caracas, perderá todo.

