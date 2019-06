¡Qué cinismo!

Por supuesto que los elementos referenciados en Panam Post, en relación a denuncias de malversación de fondos de la ayuda humanitaria por parte de algunos personeros enviados por Juan Guaidó a Cúcuta, deben ser investigados; y esto lo digo sin retórica, sin de la “boca para afuera”. Estoy consciente de que esta denuncia debe ser tratada con responsabilidad, transparencia, prontitud y franqueza para con un país que en su gran mayoría, a pesar de los traspiés de estos meses, está esperanzado con el cambio.

Por los millones de venezolanos que hoy sufren de desnutrición, que están humillados en colas de gasolineras o en colas a la espera de gas doméstico, por ellos estas denuncias deben de tener una respuesta aleccionadora, ejemplar, moralizante y que reimpulse la lucha popular en las calles. Por supuesto, que sirva estas circunstancias, convertidas en escándalo internacional, para que el liderazgo opositor se revise, sea menos sectario, aterrice, pise tierra y sea más transparente, que se ponga a la altura del momento histórico.

Pero una cosa es lo anterior, y otra bien distinta es que uno tenga que calarse a esta mofa de nuevo “Catones” de la moral pública denunciando corrupciones y exigiendo transparencia. Cuando hablo de “Catones”, me refiero al famoso Catón, el Censor, escritor romano, máximo magistrado y eminente político de la Roma antigua, famoso por su defensa de la moral ciudadana a través de sus brillantes discursos. Pues resulta que tenemos un Catón en Maduro en Jorge Rodríguez, en Tarek William Saab, y en el amigo Vladimir Villegas; ¡Qué broma, chico!

Con respecto a Vladimir, él no puede ser el mejor referente para tocar el tema de la moral; yo creo que él lo sabe. El dueño del canal donde trabaja, el señor Raúl Gorrín, tiene serias acusaciones en una corte del Distrito Sur de Florida, acusado por autoridades de EEUU de haber pagado presuntamente unos 159 millones de dólares en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos, y hasta según las mismas denuncias, también los ayudó a lavar esos fondos; incluso, él está hasta sancionado por el Departamento del Tesoro, tiene todos sus bienes congelados en la jurisdicción norteamericana, y 23 de sus empresas también fueron sancionadas, incluyendo Globovisión y Seguros la Vitalicia. Entonces, el señor Vladimir Villegas sobre esa materia no habla porque se trata del dueño del medio de comunicación que lo ha revitalizado como figura pública, y también se explica por qué ese medio y sus inducidores de opinión tienen una campaña tan sistemática en contra de las denominadas “sanciones”.

Pero lo de Maduro, Jorge y Tarek es más escandaloso. Se trata de que ellos representan la peor corrupción de un gobierno en esta tierra, desde Cristóbal Mendoza, el primer Presidente de Venezuela, en el año de 1.811, para acá. Hablan de la corrupción de la oposición, ¿y que dicen de la corrupción en la construcción de plantas para la generación de electricidad que le costaron a Venezuela 30 mil millones de dólares? ¿Qué dicen del festín de Cadivi que desangró al país?, y que de dicho escándalo todavía Venezuela está esperando la promesa de Maduro, quien dijo que iba a publicar la lista de las empresas que se beneficiaron con la entrega delincuencial de las divisas preferenciales. Eso para decir apenas dos cositas del inmenso océano de inmoralidad que ha significado el chavomadurismo en veinte años en que la decencia se fue ¡pal carajo! en la administración de los recursos del Estado.

Los espumarajos de estos personajes no ayudan a fortalecer la lucha por una Venezuela honesta y pulcra; al contrario, la debilitan.

