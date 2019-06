BBC: El impacto que tendrá que la India no compre más petróleo de Venezuela

ND / 3 may 2019.- Un reportaje estudia el impacto que tendrá en la economía de Venezuela luego de que diplomáticos de La India anunciaran que ya no compraría más petróleo venezolano ante las sanciones estadounidenses.

“Sería un impacto muy grande. Después de las sanciones, India se convirtió en el primer comprador de petróleo venezolano”, aseguró Hari Seshasayee, analista del Wilson Center a la BBC, quien destaca que mientras las ventas a India son una fuente de dinero fresco para Venezuela, la mayor parte del crudo enviado a China se usa para pagar deudas previamente contraídas con Pekín.

Pulse aquí para leer la nota completa en BBC Mundo

Lea más: ABC: El estado actual del interior del Hospital de niños JM de los Ríos

vaya al foro

Etiquetas: La India | Venezuela petróleo