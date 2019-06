AP: Apagones en Venezuela impulsan las ventas de generadores

ND / 13 jun 2019.- Un reportaje publicado por The Associated Press revela el auge que han tenido las ventas de plantas eléctricas producto del recrudecimiento de los apagones en Venezuela, principalmente en ciudades del interior del país como Maracaibo.

“Conforme se agrava la crisis en Venezuela, la venta de generadores eléctricos es uno de los pocos sectores que crecen en la otrora rica nación petrolera, cuyos residentes tratan de sobrevivir pese al colapso de los servicios públicos”, cita el reportaje de la agencia estadounidense.

“Millones de personas pobres viven a merced de la inestable red eléctrica venezolana, pero los ciudadanos de clase media y alta capaces de reunir unos cientos de dólares están comprando generadores de emergencia en un intento de recuperar una vida corriente”.

Etiquetas: AP | apagones | plantas eléctricas | Venezuela