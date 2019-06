Antonio Rivero: Asumo mis errores como militar y como ciudadano

Elías Rivas / 27 jun 2019.- El general retirado en el exilio Antonio Rivero dijo este jueves que asume todos los errores que ha cometido como profesional militar y como ciudadano, al tiempo que confirmó estar bajo un movimiento que busca la “libertad” de Venezuela, sin embargo, aclaró que no con las características que mencionó ayer el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. “Yo me siento responsable de lo que un día, ante una bandera, asumí en juramento; el deber y la responsabilidad no han cambiado. Si he cometido errores como militar, como ciudadano, están ahí y los asumo en todo momento. Pero estos señalamientos que ayer, en boca del llamado ministro de comunicación, no dejan ver más que el cumplimiento, el accionar de nuestra responsabilidad. No niego que estoy bajo un movimiento totalmente justificado y constitucional que busca la libertad de Venezuela, es mi deber y lo asumo”, respondió Rivero en el programa de César Miguel Rondón.

El también integrante de la tolda Voluntad Popular negó que su accionar por Venezuela esté bajo las características que ofreciera Rodríguez, donde lo señala a él y otros oficiales retirados los cabecillas para un golpe de Estado y asesinato de Nicolás Maduro.

“Bajo la construcción de conceptos degenerativos contrarios a la constitución, a la tranquilidad y a la paz del país, de ninguna manera. En boca de ese personaje no deja más que una estela de palabras degenerativas de lo que implica la responsabilidad y el deber que tenemos como venezolanos, militares y civiles (…) Por supuesto que lo de ayer, más allá de reconocer que hay verdades, tratamos de hacer todo lo posible por el cumplimiento de nuestro deber, dada las características que hoy tiene Venezuela”, comentó.

Llama la atención que entre los señalados por Rodríguez haya muchos generales retirados, lo que hace preguntar qué tanto peso puede tener un oficial retirado dentro de la Fuerza Armada Militar, a lo que Rivero contestó:

“El Poder moral. Ese es el mayor peso, porque no hay moral, lamentablemente hoy, en la gran mayoría de esos generales que están en la cúpula militar. Ese es el poder que existe y es el poder que realmente hay que restituir del país, desde el punto de vista de la ignominia a la cual nos ha llevado esta cúpula criminal que se encuentra apoderada del país”, concluyó.

Etiquetas: Antonio Rivero | Jorge Rodríguez | Venezuela