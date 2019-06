¡Por Anzoátegui, seguimos!

“Antonio, ¿por qué sigues?” Hace unos días un amigo me hizo esta pregunta, que a la vez es tan simple como densa.

¿Por qué sigues? ¿Por qué continúas adelante a pesar de las críticas, de los ataques, y de los obstáculos? Escucho estas preguntas, y me hacen reflexionar y reformulármelas a mí mismo: ¿Por qué lo hago?

Y salta a la mente la respuesta: “Por compromiso”… Vengo siendo un servidor público desde hace muchos años, tengo un compromiso como venezolano, como ciudadano y como gobernador con miles de anzoatiguenses que confiaron en mí y siguen confiando en nuestro proyecto.

A pesar de las trabas económicas y financieras, a pesar de las piedras que nos lanzan desde todas las direcciones tengo un deber que cumplir para con miles de personas que quieren vivir mejor, que quieren que alguien luche por ellos.

Sigo adelante porque no dejo de soñar en un Anzoátegui mejor, porque no me rindo ante las adversidades, porque todos deberíamos aportar nuestro granito de arena por esa Venezuela que soñamos, y que nos merecemos tener.

Sigo con la energía con la energía que brota de momentos diversos de nuestra gestión, como por ejemplo alguien se la acerca y me dice “gracias Antonio”. Cuando veo a miles de personas beneficiándose de las Caravanas de la Salud, cuando rescatados espacios gracias a la Operación de Limpieza por Anzoátegui (OLA), cuando veo a las Cuadrillas Tapa Huecos haciendo su trabajo.

Gano fuerzas cada vez que veo que logramos rehabilitar un área del Hospital Razetti, como lo hemos hecho con Emergencia, Emergencia de Traumatología, con la Sala de Trauma Shock. Sigo porque sé que podemos continuar dándole más a nuestro estado, que podemos ser innovadores, ingeniosos y activos en brindarles respuesta a los anzoatiguenses.

Sigo adelante porque sé que podemos seguir salvando vidas, porque sé que podemos seguir optimizando nuestra capacidad de respuesta en emergencias, porque sé que igual que nosotros hay miles de anzoatiguenses que se levantan todos los días con ganas de hacer la diferencia, con la decisión de ser parte del cambio.

No me rindo, ni me rendiré. Seguiremos adelante al lado de los anzoatiguenses construyendo un mañana mejor, edificando el Anzoátegui del futuro y la Venezuela del mañana.

¿Por qué sigo? Porque soy un hombre de fe, de compromiso y que sabe cumplir con su deber. Seguiré porque así me lo dicta mi consciencia, porque así me siento vivo, porque es la expresión de todo lo que siento por nuestro estado y por toda su gente.

Sigo en movimiento con un equipo de primera que sabe hacer las cosas, y que ha demostrado que puede vencer cualquier obstáculo.

¡Por Anzoátegui, seguimos!

Etiquetas: Antonio Barreto Sira