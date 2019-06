Andrea Santacruz: Confío en la imparcialidad de Michelle Bachelet

Oleg Kostko / 18 jun 2019.- La abogada y directora del Centro de DD. HH de la Universidad Metropolitana (Unimet), Andrea Santacruz, manifestó su confianza en la posición que Michelle Bachelet tomará una vez inicie su visita como Alta Comisionada de la ONU pese a las dudas que existen por su afinidad al chavismo durante su tiempo como mandataria de Chile.

“La alta comisionada viene a un país donde ella conoce que existen violaciones de derechos humanos y esto es porque hay muchas incertidumbre ya que la comisionada es una expresidenta de la región y que de alguna manera podría incidir en su visión en lo que ocurre en Venezuela, una cosa es Michelle Bachelet como presidenta de Chile y otra muy diferente como Alta Comisionada de DDHH de la ONU”, expreso Santacruz en declaraciones dadas a TVVenezuela.

Previamente, la letrada detalló que ésta no viene al país a conocer la situación ya que la misma debe estar más que informada por las visitas de las comisiones previas. “Michelle Bachelet no va a verificar la situación de DDHH en el país, ella ya sabe la situación porque aquí ha estado un equipo técnico previamente de la oficina del equipo técnico, esa oficina ha escrito no uno sino dos informes sobre violaciones de DDHH”.

“Lo que esperamos es que se reúna de forma equitativa con las partes y emita un nuevo informe en los próximos días ante el Consejo de la ONU porque es un mandato de dicho consejo que efectivamente le dijo que tenía que revisar la situación de derechos humanos en el país y este no debe contradecir lo que han dicho los informes anteriores”, agregó.

“Creemos que la Alta Comisionada está tratando de tocar todos los factores que están como parte de un conflicto en el país y escuchar a esos factores pero nosotros creemos que es importante que le den mayor espacio a la sociedad civil y las victimas, porque escuchar a las víctimas es escuchar lo que está pasando y escuchar a quien lo necesita”.

Etiquetas: Andrea Santacruz | Michelle Bachelet