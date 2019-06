Ana Rosario Contreras denuncia falta de agua en el JM de los Ríos por estado de los tanques

ND / 5 jun 2019 – La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció la falta de agua e insumos dentro de Hospital JM de los Ríos.



“No hay como poder limpiar, no hay hipoclorito de cloro, no hay cloro para limpiar nuestras unidades, no hay guantes, no hay barreras de protección, niños que están inmuno-suprimidos porque reciben quimioterapia y cualquier bacteria los puede dañar, eso es una realidad, entonces cuando nos dicen el costo para la limpieza de cinco tanques el Hospital JM de los Ríos son 8.000 dólares, que no haya voluntad para resolver esta situación, me parece grave”, afirmó Contreras a Caraota Digital.

“Ayer nos dijeron que la planta de ósmosis para trabajar con los niños con diálisis se había resuelto, y eso es importante, a través de la gestión que están haciendo las ONG, que aunque son muy silenciosas, están apoyando. Hoy nosotros decidimos seguir protestando por la vida de los venezolanos. Hoy aquí se niegan a recibir las donaciones que traen, es grave que no acepten eso, por ejemplo, si en tu casa no hay comida, que no aceptes que te den algo de comer”, sostuvo.

Contreras agregó que “si no tenemos como lavarnos las manos, nosotros podemos transformar una simple alergia en tuberculosis, porque no tengo como lavarme. Algo esencial en un hospital es el agua”.

