Álvaro Uribe, desde Madrid: A España le hace falta determinación frente al riesgo que implica Venezuela

Elías Rivas / 26 jun 2019.- El expresidente de Colombia Álvaro Uribe cuestionó este miércoles la falta de determinación que, a su juicio, mantiene España frente al riesgo que implica Venezuela, tanto para ellos como para América Latina. “En España institucionalmente se nota que hace falta determinación frente al riesgo que implica Venezuela. Yo creo que hoy Venezuela requiere que países como España, la Unión Europea, se alíen a otros países que están exigiendo que las fuerzas armadas venezolanas, por razones humanitarias, remuevan a Maduro y apoyen al presidente Guaidó, para que haya la transición democrática, eso es urgente”, dijo Uribe en la cumbre AmChamSpain, realizada en Madrid. .

Durante el debate, Uribe también hizo referencia al diálogo impulsado por Noruega y otros países europeos. “El diálogo que siguen impulsando Venezuela lo aprendió muy bien de Castro; en esa materia fue el mejor alumno. Los comunistas lo utilizan para fortalecerse, me parece muy grave que países como España sigan cayendo en esa trampa”, sostuvo.

Recalcó que la situación en Venezuela ha acabado, a su juicio, con la democracia, con la empresa privada, la inversión extranjera, medios de comunicación y Estado de derecho, a su vez ha incentivado la crisis humanitaria “y no pasa nada”, subrayó.

Uribe manifestó su preocupación ante la fuerte oleada migratoria de venezolanos a países de la región, sobre todo a su país natal, Colombia.

“Acaba de decir el embajador americano que ha salido el 12 % de la población venezolana del país, 1 millón 300 mil venezolanos se han ido a Colombia, eso le cuesta a mi país 300 millones de dólares en materia de salud y vemos una impunidad total frente al terrorismo. España ha tenido mucha firmeza frente a ETA, pero en el caso de Colombia frente a las Farc han sido muy complacientes con la impunidad. Eso ha generado el crecimiento de grupos violentos, rearme de las Farc y dificultad en el manejo colombiano, la diferencia es que Colombia tiene un gran gobierno, mientras que Venezuela está esperando un apoyo internacional resuelto, para que las fanb puedan trasladar el poder de la tiranía a Guaidó. Esos son temas de precauciones que debe tomar España”, afirmó.

Segunda Siria

El expresidente colombiano advirtió que si no ocurre un cambio severo en Venezuela, América del Sur está a un paso de convertirse en una segunda Siria.

“Yo creo que si no hay un cambio internacional severo, para exigirle a las Fuerzas Armadas cumplir el deber, no de dar un golpe de Estado, sino más bien de superar el que dio Nicolás Maduro; cumplir con los acuerdos de la ONU que obliga a los países a remover las causas de la crisis humanitaria, hacer a un lado a Maduro y a su régimen, apoyar a Guaido, creo que estamos ante el peligro que la tiranía de Venezuela se estabilice como lo hizo la dictadura cubana”.

Y continuó: “La Unión Europea tiene un concepto equivocado de la legalidad. La legalidad hay que verla con el prisma de la crisis humanitaria. Un gobierno que provoca semana crisis es un gobierno tiránico; en el caso de Colombia: cómo no me voy a preocupar si la Unión Europea, España que, no solo es nuestra madre patria sino nuestro vínculo con Europa, hubiera apoyado al narcoterrorismo de las Farc, eso es muy grave. No permitamos que tengamos en América del Sur una nueva Siria, para allá vamos, es que en el momento que Venezuela llegue a expulsar a 10 millones de personas vamos a tener una nueva siria y si a eso se le suma la impunidad absoluta de terrorismo, América Latina corre un gran riesgo que Europa no puede ignorar”.

Antes de concluir el debate, el expresidente Uribe hizo mención al conflicto en la frontera colombo-venezolana, donde –según explicó- todos los días reclutan niños y adolescentes para grupos violentos y según cifras de la prensa, pudiese contabilizarse más de 15 mil personas que integran la guerrilla. ¿Para dónde vamos? –preguntó Uribe. “Evitemos una segunda Siria y acompañemos al presidente Duque a hacer los cambios que haya que introducir en esos acuerdos ilegítimos con las Farc”, concluyó.

Etiquetas: Álvaro Uribe | Colombia | España | Venezuela