Alfonso Marquina: El dinero de la ayuda humanitaria es administrado por las ONG y Gobiernos que lo envían

Angel David Quintero / 18 jun 2019.- El diputado Alfonso Marquina aclaró que la ayuda humanitaria es en su mayoría está conformada por comida e insumos, mientras que el dinero es administrado por las propias ONG y Gobiernos que los suministran.

Sobre el caso de corrupción, que el embajador designado por la Asamblea Nacional estaba investigando desde hace meses, señaló no se había publicado ninguna información para no alertar a los involucrados.

El Parlamentario de Primero Justicia aseguró que no van a dejar pasar ningún hecho irregular cometido por funcionarios de Juan Guaidó o por militantes de su propio partido.

Además, Marquina remarcó la importancia de que los diputados no se involucren, de no ser necesarios, en el manejo de la ayuda humanitaria para que la distribución de la misma no sea politizada.

Etiquetas: Alfonso Marquina | Asamblea Nacional | ayuda humanitaria