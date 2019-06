Alcaldesa de Chicago: No colaboraremos con las redadas contra inmigrantes

ND / 22 jun 2019.- La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo este viernes que la ciudad no cooperará con las redadas anunciadas por el presidente Donald Trump para expulsar a millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos.Así lo dijo vía @chicagosmayor.

“Estamos conscientes de la amenaza que ha hecho el presidente Trump en relación a redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En respuesta, Chicago ha tomado acciones muy concretas para ayudar a nuestras comunidades de inmigrantes”.

“Le he ordenado al Departamento de Policía de Chicago – y el Jefe Johnson lo ha confirmado – que elimine el acceso de ICE a nuestras bases de datos relacionadas con inmigrantes”.

“Yo he hablado personalmente con los jefes de la oficina de ICE en Chicago y les he anunciado mi fuerte rechazo a esas redadas. Además, les he reiterado que el Departamento de Policía no cooperará o facilitará las tareas de ICE en ese tema”.

“Chicago siempre será una ciudad que le da la bienvenida y que defiende a los inmigrantes y la comunidad de refugiados, y exhorta a cada residente de la ciudad que necesite ayude legal a contactar nuestra Centro Nacional de Justicia para el Inmigrantes(@NIJC)”.

El presidente Trump anunció que las autoridades migratorias iniciarán la próxima semana un proceso de deportación de “millones” de inmigrantes sin papeles.

“La próxima semana el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) empezará un proceso para deportar a millones de inmigrantes ilegales que han entrado a Estados Unidos de manera ilícita. Serán deportados tan pronto como lleguen”, aseguró Trump en Twitter.

El mandatario estadounidense no ofreció más detalles sobre los inmigrantes que se verían afectados por el proceso.

Lo que sí aseguró Trump fue que México “está haciendo un muy buen trabajo deteniendo a gente” antes de que alcancen la frontera estadounidense y anunció que “pronto” firmará un acuerdo con Guatemala de “tercer país seguro”.

Etiquetas: Chicago | inmigrantes ilegales | redadas