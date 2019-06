Afirman que subametralladora creada por Cavim “se deforma a los 300 tiros”

ND / Foto: Hispano Post / 11 jun 2019.- El exjefe de la Dirección de Armas de la Fuerza Armada de Venezuela, contralmirante Carlos Molina Tamayo, aseguró que todo lo que ha “pretendido” hacer Cavim fracasa por “ineficiencia y corrupción”.



El castrense, además, señaló como una “derrota” los planes de instalar una fábrica de fusiles rusos Kalashnikov Ak-103 desde el año 2009 y hasta la actualidad en Venezuela.

En tanto, en referencia a la subametralladora que fabrica esta empresa, denominada Caribe-Cavim (C-Cavim), Molina Tamayo aseveró que “es una mezcla de varias armas. La Caribe fue hecha de manera artesanal, así que está ocasionando muchos problemas: las piezas no son intercambiables porque no se hizo con la presión milimétrica. Durante las pruebas, como cualquier prototipo, se deforma a los 300 tiros. Llevan años tratando de arreglarlo y no han podido, así que ese lanzamiento fue un montaje comunicacional, pura propaganda que sacó Maduro”.

Cavim entró en 2011 en la lista de empresas sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos por incurrir en irregularidades al haber intercambiado equipos o tecnología con Irán, Corea del Norte y Siria, en violación a controles multilaterales a la exportación de equipo militar. El 12 de febrero de 2013 las medidas fueron ratificadas.

