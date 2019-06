Ackerman: Sentencia contra La Patilla no fue firmada por Marisela Godoy

Oleg Kostko / 5 jun 2019.-La periodista Sasha Ackerman aseguró este miércoles que la sentencia del TSJ contra La Patilla donde ordenan a dicho medio digital pagarle a Diosdado Cabello 30 mil millones de bolívares no fue firmada por la magistrada Marisela Godoy.

“La magistrada Marisela Godoy no avaló la decisión del TSJ contra el medio La Patilla. .No conoció del expediente antes de su publicación…De nuevo colocan su firma en una sentencia que no avaló”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

La referida sentencia se hizo pública durante la noche de este martes el TSJ la cual ordenó “resarcir 30 mil millones de bolívares al actual presidente de la ANC Diosdado Cabello”.

Dicho monto deberá ser cancelado en lapso de “ejecución voluntaria” que fije el juez de primera instancia. En el texto se advierte que de no cumplirse “será objeto de indexación judicial conforme a lo señalado en el fallo”.

