(1:15 pm) Guaidó en San Felipe: El 187 sigue sobre la mesa

Oleg Kostko / foto: @Vpitv / 22 jun 2019.- act: 1:15 p.m.- El presidente del parlamento y quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 naciones, Juan Guaidó, declaró este sábado que el 187 sigue en la mesa.

“Lo voy a volver a decir sobre el 187 (…) no solamente es un artículo sino es habilitar toda la constitución y ya lo intentamos en algún momento ¿recuerdan cuando activamos el abandono del cargo (…) el antejuicio de mérito y también era una opción la ejercimos?”, expresó Guaidó en una concentración realizada en la ciudad de San Felipe.

“No va a ser distinto de ninguna de las alternativas que tenemos porque la vamos a ejercer con responsabilidad y junto a nuestros aliados como lo dijeron ayer y si está sobre la mesa y no es un medio ni un artículo es el objetivo final que es liberar a Venezuela”, agregó. Previamente celebró lo que a su juicio fue un reconocimiento de la alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la crisis en Venezuela.

“Sabemos por lo que hemos atravesado esto no comenzó en el 2019 y ha sido difícil, el régimen está haciendo la vida del venezolano más complicada pero no nos vamos a rendir en reconstruir Venezuela ni por el sueño de nuestra gente y la crisis es evidente, la alta comisionada de DDHH, se fue viendo lo que está pasando, la crisis económica, humanitaria y migratoria que no empezó ayer sino hace años”, dijo.

Además emplazó a la colectividad a no ver dicha visita como una solución definitiva a los problemas. “Lo importante es saber qué nos toca hacer en los próximos días. Si vemos la visita de Bachelet como una solución sería un error y sabemos que no es la única solución y lo mismo con el Grupo de Lima, la protección de los activos. Es el momento de reunir todas esas iniciativas y verlas como una única estrategias para el cese de la usurpación y salir de esta dictadura”.

“Quiero que sepan algo jóvenes venezolanos, su lucha sí ha valido la pena, por ustedes estamos aquí y tenemos la oportunidad de cambiar este país y los vamos a necesitar, le digo a la juventud que si podemos soñar en Venezuela y con Venezuela, que si vamos a reconstruir este país, tener una Venezuela prospera digna donde cada uno de estos chamos puedan soñar”, puntualizó.

